Податок на електромобілі в Україні: експерт пояснив, коли його можуть запровадити

Голова Інституту досліджень авторинку вважає, що вводити податки на електромобілі в Україні поки зарано.

https://glavred.net/economics/nalog-na-elektromobili-v-ukraine-ekspert-obyasnil-kogda-ego-mogut-vvesti-10762442.html Посилання скопійоване

Податок на електромобілі/ Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ключові тези експерта:

Вводити податки на електромобілі в Україні поки зарано

У ЄС зараз роблять ставку на стимулювання електротранспорту

Збори зазвичай запроваджують, коли електрокари займають 20-30% автопарку

В Україні наразі передчасно запроваджувати окремі податки чи збори для власників електромобілів, оскільки частка такого транспорту в загальному автопарку залишається надто низькою. Про це в інтерв’ю Главреду заявив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

За словами експерта, у більшості країн питання додаткового оподаткування електротранспорту починають обговорювати лише тоді, коли електромобілі займають суттєву частку на ринку. Бучацький пояснив, що в країнах із послідовною "зеленою" політикою, зокрема в ЄС, державна стратегія спрямована насамперед на стимулювання переходу на екологічний транспорт, а не на запровадження нових фінансових обмежень для його власників.

відео дня

"Зазвичай про додаткові збори не говорять до того моменту, поки частка електромобілів у парку не становить хоча б 20-30%. Тобто нам потрібно, щоб електромобілів стало кілька мільйонів. Лише тоді можна буде предметно говорити про моделі оподаткування, обговорювати пропозиції і рахувати потенційні надходження", - зазначив Бучацький.

Експерт зазначив, що нині в Україні кількість електрокарів є недостатньою навіть для ефективного адміністрування такого податку. Навіть якщо б їхня кількість зросла до 500 тисяч, це все одно не створювало б нагальної потреби у новому зборі.

"З огляду на падіння імпорту, на це можуть знадобитися роки. Тому зараз, на мою думку, немає сенсу це обговорювати. У більшості країн на нашому місці, навпаки, додатково інвестували б у те, щоб люди купували електромобілі, а не запроваджували б для них нові збори", - додав він.

Звідки з'явилася ідея про податок на електромобілі

Народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що для власників електрокарів можуть запровадити щомісячний платіж, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля.

Зокрема, для авто вартістю близько 30 тисяч доларів сума податку може становити до 4 тисяч гривень на місяць. При цьому ставка не буде фіксованою - її планують визначати залежно від класу та вартості транспортного засобу.

Прихильники ініціативи пояснюють, що власники електромобілів нині мають податкові переваги, оскільки не сплачують акцизи, які включені у вартість бензину та дизеля для інших водіїв. Крім того, електрокари ввозять в Україну без ПДВ та мита, а заряджання часто обходиться дешевше завдяки спеціальним тарифам.

Податки в Україні - останні новини

Нагадаємо, 8 квітня Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №15111, відомий як "податок на OLX". За документ проголосували 234 депутати.

Також прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що під час весняних зустрічей у Вашингтон сторони погодилися, що ідея введення ПДВ для ФОП є неконструктивною. Вона додала, що Володимир Зеленський неодноразово доносив цю позицію представникам МВФ.

Як повідомляв Главред, Міжнародні донори закликають Україну змінити правила оподаткування закордонних онлайн-покупок і запровадити ПДВ навіть на посилки дешевші за 150 євро. Це може стати однією з умов для продовження фінансування за програмою на $8,1 млрд.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Бучацький Станіслав Бучацький — український автомобільний експерт, бізнес-консультант і громадський активіст, співзасновник та голова Інституту досліджень авторинку. Спеціалізується на аналізі автомобільного ринку, коментує питання імпорту авто, розмитнення та тенденцій на ринку електромобілів, дає експертні оцінки змінам у законодавстві та податковому регулюванні автомобільної галузі. Бучацький активно виступає у ЗМІ та спеціалізованих виданнях, є автором аналітичних матеріалів і порад щодо ввезення автомобілів в Україну, а також має практичний досвід водіння з 2008 року та численні подорожі, що формують його професійний погляд на автомобільну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред