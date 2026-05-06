Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

Фільм Мела Гібсона під назвою "Воскресіння Христа" вийде у двох частинах.

Завершилися зйомки продовження фільму "Страсті Христові"

Прем'єра першої частини відбудеться 26 березня 2027 року

Друга частина вийде 6 травня 2027 року

Стало відомо про офіційне завершення знімального процесу продовження культового фільму "Страсті Христові". Про це повідомляє видання World Of Reel.

Картина Мела Гібсона, яка отримала назву "Воскресіння Христа", вийде у двох частинах. Прем'єра першої відбудеться 26 березня 2027 року, друга вийде через 40 днів — 6 травня 2027 року.

Виробництво проекту загалом зайняло сім місяців, а більша частина зйомок проходила в Римі та інших містах Італії.

Відомо, що бюджет фільму склав близько 250 мільйонів доларів. Обидві картини стануть продовженням оригінальної стрічки 2004 року. Події у "Воскресінні Христа" розгортатимуться після смерті Ісуса.

Про особу: Мел Гібсон Мел Гібсон — австралійський та американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар" та премії "Золотий глобус" (1996) за режисуру драми "Хоробре серце". Почесний офіцер Ордена Австралії, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Божевільний Макс", "Людина без обличчя", "Страсті Христові", "Чого хочуть жінки", "Патріот", "Хоробре серце" та ін.

