Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

Віталій Кірсанов
6 травня 2026, 12:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Фільм Мела Гібсона під назвою "Воскресіння Христа" вийде у двох частинах.
Завершилися зйомки продовження фільму
Завершилися зйомки продовження фільму "Страсті Христові" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Прем'єра першої частини відбудеться 26 березня 2027 року
  • Друга частина вийде 6 травня 2027 року

Стало відомо про офіційне завершення знімального процесу продовження культового фільму "Страсті Христові". Про це повідомляє видання World Of Reel.

Картина Мела Гібсона, яка отримала назву "Воскресіння Христа", вийде у двох частинах. Прем'єра першої відбудеться 26 березня 2027 року, друга вийде через 40 днів — 6 травня 2027 року.

відео дня

Виробництво проекту загалом зайняло сім місяців, а більша частина зйомок проходила в Римі та інших містах Італії.

Відомо, що бюджет фільму склав близько 250 мільйонів доларів. Обидві картини стануть продовженням оригінальної стрічки 2004 року. Події у "Воскресінні Христа" розгортатимуться після смерті Ісуса.

Останні новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль в якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Український телеведучий Андрій Данилевич разом зі своєю дружиною Тетяною знялися в масових сценах фільму "Диявол носить Prada-2".

Вас може зацікавити:

Про особу: Мел Гібсон

Мел Гібсон — австралійський та американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар" та премії "Золотий глобус" (1996) за режисуру драми "Хоробре серце". Почесний офіцер Ордена Австралії, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Божевільний Макс", "Людина без обличчя", "Страсті Христові", "Чого хочуть жінки", "Патріот", "Хоробре серце" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Мел Гібсон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:25Україна
РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:18Україна
Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Яким людям судилося бути багатими: відповідь захована у даті народження

Яким людям судилося бути багатими: відповідь захована у даті народження

Останні новини

14:27

LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

14:25

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:18

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:17

Переосмислення української міфології: прем’єра фільму "Мавка. Справжній міф" — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ

14:15

Температура підніметься до +27°: яка погода буде в Харкові найближчими днями

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
14:10

Мало хто знає: як сказати "халатне відношення" українською - влучні варіанти

14:00

Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

13:53

Рідкісне українське слово "манькут": що воно насправді означає

13:48

Податок на електромобілі в Україні: експерт пояснив, коли його можуть запровадити

Реклама
13:13

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:11

"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

13:03

"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною

12:59

"Ми не витримали": Даша Євтух терміново покинула Україну

12:51

Крутіше котлет: рецепт шикарної вечері з 250 грамів фаршу за 20 хвилин

12:48

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

12:47

Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

12:16

Казати "нижня білизна" неправильно - яку помилку часто роблять українціВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

12:01

Монети королів: двоє чоловіків знайшли стародавній скарб вікінгів у полі

11:56

Що робити з нарцисами після цвітіння: один неправильний крок може знищити цибулиниВідео

Реклама
11:30

Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

11:28

Навіщо 7 травня нагрівати воду під променями сонця: яке церковне свято

11:26

Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

11:26

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:20

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:10

Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

10:53

Коли сіяти буряк у 2026 році: після яких культур він росте найкращеВідео

10:31

Як правильно складати сумки в пологовий будинок: поради спеціаліста

10:25

Найкращі сусіди для кабачків: що посадити поруч, щоб отримати рекордний урожай

10:16

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:01

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

09:52

"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

Реклама
07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти