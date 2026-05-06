Долар падає, а євро стрімко росте: новий курс валют на 7 травня

У співвідношенні з однією валютою гривня втратила 21 копійку.

На четвер, 7 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар продовжив дешевшати, а євро зріс у ціні. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Так, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 43,85 грн/дол. Українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Курс євро

Щодо євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,61 грн/євро. Українська валюта втратила 21 копійку.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,85/43,88 грн/дол., а до євро - 51,62/51,63 грн/євро.

Курс злотого

Курс польського злотого також підвищився. 7 травня ця валюта коштуватиме 12,19 грн/злотий, що на 11 копійок більше, ніж 6 травня (12,08 грн/злотий).

Що буде з курсом валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що впродовж цього тижня обмінники й банки виставлятимуть валютні "цінники", спираючись на міжбанківський ринок.

"Сьогодні немає ознак дефіциту валюти. Попит є, але він не панічний чи руйнівний. Саме тому базовий прогноз щодо долара не стане сенсаційним - 43,75-44,35 грн", - додав він.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявляв, що травень – це місяць накопичень та місяць сезонної корекції євро проти долара, що може підтримати долар проти гривні і натиснути на євро.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

