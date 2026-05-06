Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

6 травня 2026, 12:47
Хвору на рак Лерчек зняли на камеру у спортивному клубі під час тренування.
Лерчек має своїх недоброзичливців

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, потрапила в неприємний скандал.

Як пишуть російські пропагандисти, одна з її співвітчизниць на ім'я Аліна сфотографувала блогерку в елітному фітнес-клубі під час занять спортом. Після цього якусь Аліну вигнали з клубу за незаконну зйомку.

"Мені сказали: „Ви сфотографували члена нашого клубу і виклали до себе, це незаконно". Я кажу: „Ваш член клубу перебував у громадському місці, і обличчя його ніхто не фотографував", — додала блогерка, яка заплатила за абонемент 350 тисяч рублів (близько 210 000 гривень).

Пізніше вона виклала свою версію подій, давши зрозуміти, що не вірить російській блогерці Валерії. "Сфотографувала її без обличчя, це було зі спини. Я побачила Лерчек у спортзалі — вона виходила після тренування і пила протеїн, у абсолютно нормальному стані. А у своєму блозі вона вказала, що кілька годин тому поїхала на процедуру хіміотерапії", — зазначила вона.

Її коханий вже раніше коментував те, що лікарі призначали їй тренування, які допоможуть Лерчек зміцнити здоров'я.

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

Лерчек важко хвора

Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

Про особу: Лерчек

Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

