"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

У Чехії можуть змінити закон lex Ukraine щодо українських біженців.

Чехія хоче переглянути lex Ukraine та посилити правила для біженців

У країні зараз понад 396 тисяч українців із тимчасовим захистом

У Чехії заговорили про можливий перегляд закону lex Ukraine, який регулює перебування українських біженців. Новообраний голова Палати депутатів та лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що чинні правила нібито створюють ризики для безпеки держави й потребують суттєвого оновлення.

Окамура повідомив, що його команда вже готує пропозиції щодо змін до законодавства, ухваленого після початку повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, нинішні норми надають іноземцям "надмірні переваги", а держава не повинна продовжувати захищати осіб, які неодноразово порушували закон, пише idnes.cz

Конкретні поправки політик пообіцяв оприлюднити після ухвалення бюджету на 2026 рік. Саме цей документ уряд планує розглянути 19 січня. Нова коаліція вже відкинула попередній проєкт із дефіцитом у 286 мільярдів крон.

Одним із перших кроків Окамури на посаді стало зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів - жест, який спричинив протест колишньої урядової коаліції. Депутати попереднього складу вивісили українські прапори з вікон своїх кабінетів.

Окамура також розкритикував рішення ЄС продовжити тимчасовий захист українців до березня 2027 року, заявивши, що його політична сила "не погоджується з диктатом Брюсселя".

Обережна позиція МВС

Ймовірний міністр внутрішніх справ від руху ANO Любомір Метнар утримався від різких заяв, але визнав: Чехія має бути готовою до різних сценаріїв - як завершення війни, так і її затягування. Він нагадав, що механізм тимчасового захисту діятиме ще щонайменше два роки, а міграційний тиск може змінюватися залежно від ситуації.

Статистичні дані та економічний баланс

Колишній прем’єр Петр Фіала раніше повідомляв, що витрати Чехії на підтримку України з 2022 року сягнули 91,3 млрд крон. Водночас доходи держави від податків і внесків українців, а також компенсацій за військову допомогу перевищили 100 млрд крон.

Ексглава МВС Віт Ракушан наголошував, що країна успішно впоралася з напливом біженців: на легальному ринку праці працюють близько 170 тисяч українців.

За даними МВС Чехії, станом на 21 грудня у країні перебували 396 318 українців із тимчасовим захистом. Близько 80 тисяч подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання, і приблизно 15 тисяч уже виконали всі вимоги.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Раніше Главред розповідав, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати з країни кілька десятків українців уже в понеділок, 17 листопада.

Крім того, в серпні 2025 року США також оголошували про депортацію українців, не уточнюючи кількість. За даними українського посольства, на кінець травня в депортаційних центрах перебували 24 українці, яких планували вивезти.

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

