Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

Дар'я Пшеничник
22 січня 2026, 19:31
25
У Чехії можуть змінити закон lex Ukraine щодо українських біженців.
Украинские беженцы в Чехии
Українські біженці в Чехії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Чехія хоче переглянути lex Ukraine та посилити правила для біженців
  • У країні зараз понад 396 тисяч українців із тимчасовим захистом

відео дня

У Чехії заговорили про можливий перегляд закону lex Ukraine, який регулює перебування українських біженців. Новообраний голова Палати депутатів та лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що чинні правила нібито створюють ризики для безпеки держави й потребують суттєвого оновлення.

Окамура повідомив, що його команда вже готує пропозиції щодо змін до законодавства, ухваленого після початку повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, нинішні норми надають іноземцям "надмірні переваги", а держава не повинна продовжувати захищати осіб, які неодноразово порушували закон, пише idnes.cz

Конкретні поправки політик пообіцяв оприлюднити після ухвалення бюджету на 2026 рік. Саме цей документ уряд планує розглянути 19 січня. Нова коаліція вже відкинула попередній проєкт із дефіцитом у 286 мільярдів крон.

Одним із перших кроків Окамури на посаді стало зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів - жест, який спричинив протест колишньої урядової коаліції. Депутати попереднього складу вивісили українські прапори з вікон своїх кабінетів.

Окамура також розкритикував рішення ЄС продовжити тимчасовий захист українців до березня 2027 року, заявивши, що його політична сила "не погоджується з диктатом Брюсселя".

Обережна позиція МВС

Ймовірний міністр внутрішніх справ від руху ANO Любомір Метнар утримався від різких заяв, але визнав: Чехія має бути готовою до різних сценаріїв - як завершення війни, так і її затягування. Він нагадав, що механізм тимчасового захисту діятиме ще щонайменше два роки, а міграційний тиск може змінюватися залежно від ситуації.

Статистичні дані та економічний баланс

Колишній прем’єр Петр Фіала раніше повідомляв, що витрати Чехії на підтримку України з 2022 року сягнули 91,3 млрд крон. Водночас доходи держави від податків і внесків українців, а також компенсацій за військову допомогу перевищили 100 млрд крон.

Ексглава МВС Віт Ракушан наголошував, що країна успішно впоралася з напливом біженців: на легальному ринку праці працюють близько 170 тисяч українців.

За даними МВС Чехії, станом на 21 грудня у країні перебували 396 318 українців із тимчасовим захистом. Близько 80 тисяч подали заявки на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання, і приблизно 15 тисяч уже виконали всі вимоги.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Українці за кордоном - останні новини

Раніше Главред розповідав, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати з країни кілька десятків українців уже в понеділок, 17 листопада.

Крім того, в серпні 2025 року США також оголошували про депортацію українців, не уточнюючи кількість. За даними українського посольства, на кінець травня в депортаційних центрах перебували 24 українці, яких планували вивезти.

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Вас може зацікавити:

Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

беженцы Чехія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:41Війна
Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23Війна
РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

Останні новини

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

Реклама
18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

17:29

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілуВідео

17:26

Україна, Росія і США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

17:05

Україну залишили без "Оскара": який російський фільм замінив "2000 метрів до Андріївки"Відео

17:05

Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

Реклама
16:58

Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

16:45

Зеленський жорстко "накинувся" на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказавВідео

16:33

Були разом 16 років: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розриву

16:29

Залишилось одне питання: Віткофф повідомив про прорив у переговорах про кінець війни

16:27

Тактика РФ на одному з напрямків фронту змінюється: які міста в зоні ризику

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

13:41

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у ДніпріФото

13:36

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

Реклама
13:22

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

13:12

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:06

Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

13:01

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

12:57

Таке буває раз на 36 років: що лютий 2026 року готує Стрільцям - гороскопВідео

12:49

Фокстрот представляє: портативні колонки з Bluetooth новини компанії

12:28

Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:23

Як заховати сміттєве відро на кухні: стильні та зручні рішення

12:23

Як зрозуміти, що вас таємно недолюблюють: психологи назвали 11 ключових фраз

12:18

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти