LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

Представниця України LELEKA провела першу репетицію і з'явилася на сцені в вбранні, в якому виступатиме на Євробаченні 2026, повідомляє "Суспільне". Однак вибір співачки викликав занепокоєння у фанатів.
На перших кадрах з репетиції можна розгледіти деякі елементи номера LELEKA. Атмосферу на сцені створюють теплі помаранчеві та холодні сині відтінки, а динаміки додає легка тканина, яка злітає вгору.
Сама LELEKA вийшла на сцену в незвичайному образі, який складається з білого плетеного корсета та брюк. Фішкою вбрання стали спадаючі елементи та багатошаровість, що створюють відчуття польоту та рухаються разом із виконавицею.
"Цей костюм — про сповідь. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня проростає крізь пісню, де кожен елемент — це особистий символ, вплетений у канву виступу. "Лелече крило" тут не випадково: це візуалізація внутрішньої волі артиста і нагадування про те, наскільки могутня наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі розправити плечі", — розповіла дизайнерка Лілія Літковська.
Водночас костюм LELEKA вже викликав активні обговорення у спільноті "Єврофани. Новини Євробачення". Справа в тому, що артистка вирішила використовувати в наряді корсет. Раніше на пре-паті Євробачення в Лондоні через цей елемент одягу вона не змогла взяти високу ноту, оскільки не могла нормально дихати. Однак інші коментатори припустили, що корсет могли зробити м'якшим і зручнішим для співу.
"У Лондоні через корсет не витягнула ноту"
"Вчора на репетиції витягнула, зробили якийсь полегшений корсет"
"Як у Джамали 10 років тому, щоб звучало, вистачало дихання і було щиро"
Раніше Главред повідомляв, що популярна виконавиця Наталія Валевська поділилася спогадами про співпрацю з Аллою Пугачовою. За словами Валевської, Примадонна особисто контролювала процес підготовки до "Різдвяних зустрічей" і навіть наклала на артиста особливу заборону.
Також прогнози букмекерів щодо участі України в Євробаченні стали менш оптимістичними. Представниця країни LELEKA з піснею "Ridnym" покинула першу десятку фаворитів і тепер посідає 11-те місце в рейтингу.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
