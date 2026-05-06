LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

Співачка представила образ, у якому вийде на сцену Євробачення-2026.

https://glavred.net/starnews/leleka-vspoloshila-fanatov-naryadom-dlya-evrovideniya-2026-detali-10762463.html Посилання скопійоване

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

Як виглядає образ LELEKA для Євробачення

Чому вибір артистки схвилював фанатів

Представниця України LELEKA провела першу репетицію і з'явилася на сцені в вбранні, в якому виступатиме на Євробаченні 2026, повідомляє "Суспільне". Однак вибір співачки викликав занепокоєння у фанатів.

На перших кадрах з репетиції можна розгледіти деякі елементи номера LELEKA. Атмосферу на сцені створюють теплі помаранчеві та холодні сині відтінки, а динаміки додає легка тканина, яка злітає вгору.

відео дня

LELEKA на сцені Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Євробачення

Сама LELEKA вийшла на сцену в незвичайному образі, який складається з білого плетеного корсета та брюк. Фішкою вбрання стали спадаючі елементи та багатошаровість, що створюють відчуття польоту та рухаються разом із виконавицею.

"Цей костюм — про сповідь. Я хотіла, щоб глядач побачив, як сукня проростає крізь пісню, де кожен елемент — це особистий символ, вплетений у канву виступу. "Лелече крило" тут не випадково: це візуалізація внутрішньої волі артиста і нагадування про те, наскільки могутня наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі розправити плечі", — розповіла дизайнерка Лілія Літковська.

Як виглядає номер LELEKA / фото: instagram.com, Євробачення

Водночас костюм LELEKA вже викликав активні обговорення у спільноті "Єврофани. Новини Євробачення". Справа в тому, що артистка вирішила використовувати в наряді корсет. Раніше на пре-паті Євробачення в Лондоні через цей елемент одягу вона не змогла взяти високу ноту, оскільки не могла нормально дихати. Однак інші коментатори припустили, що корсет могли зробити м'якшим і зручнішим для співу.

Корсет LELEKA / фото: Марта Ларіонова

"У Лондоні через корсет не витягнула ноту"

"Вчора на репетиції витягнула, зробили якийсь полегшений корсет"

"Як у Джамали 10 років тому, щоб звучало, вистачало дихання і було щиро"

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Вас може зацікавити:

Раніше Главред повідомляв, що популярна виконавиця Наталія Валевська поділилася спогадами про співпрацю з Аллою Пугачовою. За словами Валевської, Примадонна особисто контролювала процес підготовки до "Різдвяних зустрічей" і навіть наклала на артиста особливу заборону.

Також прогнози букмекерів щодо участі України в Євробаченні стали менш оптимістичними. Представниця країни LELEKA з піснею "Ridnym" покинула першу десятку фаворитів і тепер посідає 11-те місце в рейтингу.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред