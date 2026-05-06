Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

Дорожчати почали як бензин, так і дизельне пальне, однак зміни відбулися не скрізь.

Ціни на пальне в Україні 6 травня

У середу, 6 травня, на українських АЗС зафіксовано зростання вартості бензину та дизельного пального. Подорожчання відбулося лише в мережі OKKO, тоді як ціни на автогаз та прайси інших операторів залишилися без змін, пише РБК-Україна.

За добу ціни на пальне змінилися в мережі OKKO. Тут вартість усіх видів бензину та дизельного пального зросла рівно на 1 гривню за літр. Зокрема, бензин А‑95 Євро тепер коштує 77,90 грн/л, преміальний Pulls 95 - 80,90 грн/л, Pulls 100 - 87,90 грн/л, а дизельне пальне - 91,90 грн/л.

На інших великих мережах - WOG, SOCAR та "Укрнафті" - ціни залишилися без змін. Автогаз також стабільний: на OKKO та WOG він коштує 49,90 грн/л, на SOCAR - 49,98 грн/л, а найдешевший варіант пропонує "Укрнафта" - 47,90 грн/л.

Загалом ринок демонструє відносну стабільність цін, більшість операторів утримали попередні показники. Водночас у двох мережах зафіксовано здешевлення окремих видів пального:

автогаз подешевшав на 1 грн за літр;

бензин А-92 - на 1,10 грн;

бензин А-95 - на 90 коп.;

бензин А-95+ - на 20 коп.

Чи зростуть ціни на пальне - думка експерта

Директор "Консалтингової групи А‑95" Сергій Куюн пояснив, що через світове подорожчання нафтопродуктів та падіння маржі українських АЗС ціни на пальне найближчим часом можуть зрости. За його словами, у квітні світові котирування бензину піднялися на еквівалент 4,5 грн за літр, тоді як роздрібні ціни в Україні залишалися незмінними. Це спричинило критичне скорочення різниці між гуртовими та роздрібними цінами.

Попри фінансовий тиск на операторів і ймовірне підвищення вартості, дефіциту пального не прогнозують - ресурсу на ринку достатньо, щоб забезпечити потреби споживачів.

Главред раніше писав, що Кабінет міністрів України продовжив термін дії кешбеку на пальне для населення до 31 травня. Однак, правила отримання кешбеку було змінено. Максимальна сума кешбеку на місяць буде обмежена до 500 грн.

Водночас на ринку можливе зниження цін на пальне, адже Антимонопольний комітет зобов’язав мережі автозаправних станцій упродовж найближчих 10 днів встановити економічно обґрунтовану вартість.

Нагадаємо, Україна розраховує, що після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" відновляться поставки нафтопродуктів з Угорщини, зокрема дизельного пального. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

