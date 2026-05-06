Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за 'перемир’ям' і чи відповість Україна 9 травня

Україна відкинула ідею перемир’я, зважаючи на систематичні порушення режиму тиші з боку Росії.

Перемир'я 9 травня: як відповість Україна на зрив Росією режиму тиші

Ви дізнаєтесь:

Як відповість Україна на зрив тиші Росією

Чому насправді Росія запропонувала "перемир’я" 9 травня

Чи вдарить Україна по параду в Москві 9 травня

Росія вкотре довела, що її "мирні" ініціативи не мають нічого спільного з реальним припиненням вогню. 6 травня Росія повністю зірвала оголошений Україною режим тиші: лише станом на ранок було зафіксовано понад 1 820 порушень.

Главред з'ясував, що насправді стоїть за розмовами РФ про "перемир'я" та як відповість Україна на зірваний режим тиші.

РФ масовано атакує Україну попри заклики до режиму тиші

Росія продовжує масовані атаки по Україні 6 травня, повністю ігноруючи режим тиші. Під ударами опинилися Суми, Харків і Запоріжжя. Пошкоджено житлові квартали й цивільні об’єкти, зруйновано дитячий садок, є загиблі та десятки поранених. У Запоріжжі кількість постраждалих перевищила сорок осіб, у Херсоні зафіксовано нові випадки дистанційного мінування.

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня

Kyiv Independent, посилаючись на слова високопоставленого українського чиновника, пише, що Україна не дотримуватиметься перемир’я 8-9 травня.

"Ми просто не бачимо сенсу дотримуватися його заради параду", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський розкрив, як відповість Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль остаточно відмовився від будь-яких домовленостей і використовує тему "перемир’я" виключно як інструмент пропаганди.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду... За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - наголосив він.

Що насправді означає пропозиція Кремля про "перемир’я" 9 травня

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Oboz.ua. пояснює, що заяви Кремля щодо так званого "перемир’я" на 9 травня та погрози Україні мають більше пропагандистський і шантажний характер, ніж реальний мирний зміст.

"У Путіна фактично не залишається нічого іншого, як лякати і шантажувати. Це його остання карта, тому що всі інші він уже програв", - наголосив він.

Дипломат також пояснив, що оголошене Росією "перемир’я" на 8-9 травня разом із погрозами ударами у разі "зриву святкувань" більше нагадує ультиматум. Він припустив, що Москва може використати ситуацію для внутрішньої пропаганди, подаючи її як власну перемогу. За його словами, російська влада може заявити, що "Зеленський таки пішов на перемир’я", і навіть якщо воно було оголошене Україною раніше, Кремль представить це як результат власного тиску.

Чи вдарить Україна по параду в Москві 9 травня

Керівник центру політичних студій Доктрина, політолог Ярослав Божко в інтерв’ю Radio NV спрогнозував, чи вдарить Україна по параду в Москві 9 травня. За його словами, концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по інших об’єктах.

"Я ставлю на те, що це буде ймовірніше, ніж бомбардування курсантських парадних коробок на Красній площі. Я думаю, десь так воно і буде. І це теж цікаво виглядатиме в контексті свята. Це все одно не буде просто сприйнято", - сказав Божко

За його словами, подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята. Це, за його словами, руйнує ілюзію контрольованості, яку влада намагається підтримувати, та підсилює відчуття, що Кремль приховує реальний стан справ у країні. Божко наголосив, що подібна подія не залишиться непоміченою й матиме особливий резонанс у контексті святкової дати.

Парад у Москві може стати символом неспроможності Кремля - експерт

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV висловив думку, що 9 травня по Москві варто було б завдати удару хоча б з іміджевою та політичною метою, яка іноді важливіша за військову. Він зазначив, що такий крок показав би неспроможність Росії захистити столицю навіть у день, який має для неї особливе значення.

Попович припустив, що це міг би бути комбінований удар із застосуванням дронів та ракет "Фламінго". На його переконання, доцільним було б також ураження будь-якого регіону, де працюють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

"Якщо парад буде зірвано, то це означатиме, що Путін навіть не може Москву захистити. Виникає питання, що він взагалі може захистити. Якщо на Красній площі буде воронка, то тоді взагалі до диктатора буде багато питань у росіян", - наголосив Попович.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

