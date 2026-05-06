Температура підніметься до +27°: яка погода буде в Харкові найближчими днями

У четвер, 7 травня, у Харківській області буде хмарно, без опадів.

Яка погода буде в Харкові найближчими днями

У найближчі дні в Харкові температура повітря вдень підвищиться до +27°. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Зокрема, сьогодні, 6 травня, у Харківській області прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13° тепла, вдень 21-26°.

У четвер, 7 травня, у Харківській області буде хмарна погода без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13° тепла, вдень 21-26°.

У п'ятницю, 8 травня, у Харківській області буде хмарна погода без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13° тепла, вдень 22-27°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 7 травня погода буде хмарною.

"Перша половина дня в Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 3 м/с. Температура повітря вдень 7 травня становитиме +14° ... +29°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, 8 травня небо в Харкові буде ясним.

"Весь день небо в Харкові буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний, 3,4 м/с. Температура повітря вдень 8 травня становитиме +16° ... +27°.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

