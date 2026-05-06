Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

Глава держави пояснив, якими будуть подальші дії України.

Зеленський пояснив, що потрібно для досягнення миру

Що повідомив Зеленський:

Росія зірвала оголошене Україною перемир'я

Ворог атакував мирні міста та не припинив активних боїв на фронті

Україна працює над рішеннями щодо подальших кроків

Країна-агресорка Росія 5 травня атакувала Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ та інші міста. Крім цього ворог продовжив активні бойові дії та обстріли цієї доби. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, такий вибір РФ є очевидною відмовою від тиші та збереження життів. Тому президент констатував, що російська сторона зірвала режим припинення вогню.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду... За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", - наголосив він.

Зеленський додав, що Росія має закінчити свою війну. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир.

"Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру", - додав глава держави.

Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня

Главред писав, що за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, оголошення Росією тимчасового перемир'я 8-9 травня для проведення параду у Москві не означає, що Кремль реально готовий до завершення війни.

У відповідь Україна запропонувала провести режим тиші, які мав би початись в ніч на 6 квітня, щоб перевірити реальні наміри РФ щодо припинення вогню. А все тому, що Україна чітко розуміє, що Росія не прагне припинення бойових дій чи завершення війни, а лише намагається забезпечити спокійне проведення параду 9 травня.

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський у відповідь на одностороннє оголошення РФ перемир'я у війні 8-9 травня для святкування Дня перемоги оголосив про режим тиші з боку України з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня.

Згодом стало відомо, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня. Російські атаки на мирні міста тривали протягом усієї ночі.

Ворог атакував Україну менш ніж через годину після оголошеного перемир'я. О 00:36 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку Харківської області. Згодом стало відомо про запуски КАБів на північ Сумщини, а також у Донецьку область, на північ Харківщини та на Запоріжжя у бік обласного центру.

