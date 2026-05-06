РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

Російські війська атакували Суми двома безпілотниками типу "Герань-2".

Удар по дитячому садку в Сумах

Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Вранці ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2". Дрони поцілили у будівлю дитячого садка, спричинивши масштабну пожежу та руйнування.

Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини. Також відомо про двох постраждалих жінок.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що загинула охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували.

"Відомо про поранення двох працівниць 52-х та 53-х років. Одна з постраждалих перебуває в лікарні, стан середньої тяжкості. Іншу обстежено та надано медичну допомогу в умовах стаціонару", - розповів керівник Сумської МВА.

Кривошеєнко додав, що вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із місцем влучання. У квартирах містян вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

На місці атаки працюють рятувальники, медики, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Співробітники поліції оперативно евакуювали поранених і допомагали громадянам залишити небезпечну територію.

Наразі правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового злочину РФ проти мирного населення України. Ліквідація наслідків ворожого удару триває.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що РФ може готувати нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні. За його словами, росіяни змінюють пріоритети цілей під час атак.

Жданов зауважив, що серед нових об’єктів ударів дедалі частіше фігурують автозаправні станції. Мета таких атак - ускладнення логістики та знищення можливостей поповнення паливних запасів у прифронтових регіонах.

Також Росія порушила режим припинення вогню, який Україна ініціювала в ніч з 5 на 6 травня, здійснивши масовані атаки протягом ночі. Російські сили застосували 108 безпілотників і 3 ракети, завдавши ударів по Харкову та Запоріжжю.

Як повідомляв Главред, 5 травня росіяни атакували Суми дронами типу "Шахед". Зафіксовано кілька влучань по цивільній інфраструктурі та житловому сектору.

Про персону: Сергій Кривошеєнко Кривошеєнко Сергій Володимирович – очільник Сумської міської військової адміністрації. У 2024 році він був призначений на посаду начальника Сумської МВА. До цього, з 2023 року, обіймав посаду заступника начальника цієї адміністрації. Сергій Кривошеєнко закінчив Запорізький національний університет у січні 2022 року, здобувши вищу освіту в галузях інженерії, права та економіки. Родом із Донецька, також проживав у Запоріжжі.

