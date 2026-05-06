Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

Коротко:
- Чому не поїхав Фадєєв
- Кого він боїться
Російський музичний продюсер, украінофоб і прихильник Путіна Максим Фадєєв відмовився приїхати на вручення звання "Заслужений" з рук самого глави Кремля.
Як пишуть російські пропагандисти, причина такого вчинку проста: путініст банально злякався.
"Наприкінці 2024 року Президент підписав указ про присвоєння мені звання "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації". Три роки я не міг приїхати на урочисту церемонію. Причина відома — моя агорафобія. Сподівався її подолати, але поки не зміг… Адміністрація Президента пішла назустріч — нагороду мені нещодавно передали без публічного вручення. Дуже вдячний їм за розуміння!" — висловився він.
У підсумку документ про присвоєння звання все-таки був переданий Фадєєву через третіх осіб.
Максим Фадєєв про війну в Україні:
Макс Фадєєв публічно не озвучував свою громадянську позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але оскільки він виступив довіреною особою Путіна на виборах 2024 року, значить, він підтримує політику кривавого диктатора, а отже, і війну в Україні.
Крім того, у 2022 році продюсер засудив колег, які покинули РФ після початку війни в Україні.
Агорафобія — це тривожний розлад, що характеризується страхом перед відкритими просторами, натовпом або ситуаціями, з яких важко вибратися або отримати допомогу (паніка)
Про особу: Максим Фадєєв
Максим Фадєєв — радянський і російський співак, композитор, поет-пісняр, музичний продюсер, автор-виконавець, аранжувальник, режисер, кінооператор і телепродюсер. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2022).
