Путініст Фадєєв відмовився приймати нагороду з рук Путіна: кумедна причина

Фадеєв через свій страх не наважився прийняти нагороду з рук терориста Путіна.

https://glavred.net/starnews/putinist-fadeev-otkazalsya-poluchat-nagradu-iz-ruk-putina-smeshnaya-prichina-10762478.html Посилання скопійоване

Фадєєв не поїхав за нагородою до Путіна / Колаж Главред, фото ЕК

Коротко:

Чому не поїхав Фадєєв

Кого він боїться

Російський музичний продюсер, украінофоб і прихильник Путіна Максим Фадєєв відмовився приїхати на вручення звання "Заслужений" з рук самого глави Кремля.

Як пишуть російські пропагандисти, причина такого вчинку проста: путініст банально злякався.

відео дня

Максим Фадєєв підтримує війну в Україні / Російська газета

"Наприкінці 2024 року Президент підписав указ про присвоєння мені звання "Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації". Три роки я не міг приїхати на урочисту церемонію. Причина відома — моя агорафобія. Сподівався її подолати, але поки не зміг… Адміністрація Президента пішла назустріч — нагороду мені нещодавно передали без публічного вручення. Дуже вдячний їм за розуміння!" — висловився він.

У підсумку документ про присвоєння звання все-таки був переданий Фадєєву через третіх осіб.

Максим Фадєєв про війну в Україні:

Макс Фадєєв публічно не озвучував свою громадянську позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але оскільки він виступив довіреною особою Путіна на виборах 2024 року, значить, він підтримує політику кривавого диктатора, а отже, і війну в Україні.

Крім того, у 2022 році продюсер засудив колег, які покинули РФ після початку війни в Україні.

Агорафобія — це тривожний розлад, що характеризується страхом перед відкритими просторами, натовпом або ситуаціями, з яких важко вибратися або отримати допомогу (паніка)

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що раніше Лорак разом із дочкою присідали перед "королем" російської естради та героєм голих вечірок — Філіпом Кіркоровим.

Раніше також російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, потрапила в неприємний скандал.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Максим Фадєєв Максим Фадєєв — радянський і російський співак, композитор, поет-пісняр, музичний продюсер, автор-виконавець, аранжувальник, режисер, кінооператор і телепродюсер. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2022).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред