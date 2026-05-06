У Росії запевняють, що готові до переговорів щодо України, але є нюанс.

У МЗС Росії заявили, що готові до переговорів щодо України

В МЗС Росії запевняють, що Кремль готовий до переговорів щодо України

Але посадовці США, які відповідають за переговори, зараз зайняті "іншими справами"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито готова до переговорів з Україною і не відмовляється від них.

Про це сказала представниця російського МЗС Марія Захарова, передають росЗМІ.

"Безумовно, ми відкриті, як завжди це підкреслювало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат", - сказала вона.

Водночас Захарова додала, що американські посадовці, які відповідають за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.

"Але ще раз говорю: ми зі свого боку від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися" - йдеться в повідомленні.

Чи може відбутися зустріч Зеленського з Путіним

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США.

За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ із Донбасу.

Сибіга також зазначив, що Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню з подальшим контролем за його дотриманням. Україна має відповідний план із 20 пунктів, однак частина чутливих положень наразі залишається неузгодженою.

Главред раніше писав, що Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, та додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Мирний план США

Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

