Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною

Інна Ковенько
6 травня 2026, 13:03
google news Підпишіться
на нас в Google
У Росії запевняють, що готові до переговорів щодо України, але є нюанс.
'Ми не відмовлялися': в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною
У МЗС Росії заявили, що готові до переговорів щодо України/ Колаж: Главред, фото: росЗМІ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В МЗС Росії запевняють, що Кремль готовий до переговорів щодо України
  • Але посадовці США, які відповідають за переговори, зараз зайняті "іншими справами"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва нібито готова до переговорів з Україною і не відмовляється від них.

Про це сказала представниця російського МЗС Марія Захарова, передають росЗМІ.

відео дня

"Безумовно, ми відкриті, як завжди це підкреслювало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат", - сказала вона.

Водночас Захарова додала, що американські посадовці, які відповідають за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.

"Але ще раз говорю: ми зі свого боку від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися" - йдеться в повідомленні.

Чи може відбутися зустріч Зеленського з Путіним

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США.

За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ із Донбасу.

Сибіга також зазначив, що Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню з подальшим контролем за його дотриманням. Україна має відповідний план із 20 пунктів, однак частина чутливих положень наразі залишається неузгодженою.

Переговори - останні новини за темою

Главред раніше писав, що Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, та додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

'Ми не відмовлялися': в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:25Україна
РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:18Україна
Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Останні новини

14:27

LELEKA занепокоїла фанатів вбранням для Євробачення-2026 — деталі

14:25

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

14:18

РФ двічі атакувала дитсадок в Сумах: під завалами знайшли загиблу, є поранені

14:17

Переосмислення української міфології: прем’єра фільму "Мавка. Справжній міф" — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ

14:15

Температура підніметься до +27°: яка погода буде в Харкові найближчими днями

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари“Це мізерна сума, яка нічого не змінить”: Бучацький - про податок на електрокари
14:10

Мало хто знає: як сказати "халатне відношення" українською - влучні варіанти

14:00

Ракети здатні нести ядерний потенціал: в РФ раптово почали випробування

13:53

Рідкісне українське слово "манькут": що воно насправді означає

13:48

Податок на електромобілі в Україні: експерт пояснив, коли його можуть запровадити

Реклама
13:13

Путін може вийти з бункера: Зеленський звернувся до РФ після зриву перемир'я

13:11

"Вона заборонила": відома співачка розкрила таємну сторону Алли Пугачової

13:03

"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною

12:59

"Ми не витримали": Даша Євтух терміново покинула Україну

12:51

Крутіше котлет: рецепт шикарної вечері з 250 грамів фаршу за 20 хвилин

12:48

Завершились зйомки продовження "Страстей Христових": дати прем'єри

12:47

Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, опинилася в центрі гучного скандалу

12:16

Казати "нижня білизна" неправильно - яку помилку часто роблять українціВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 7 травня: Півням — борги, Щурам — наполегливість

12:01

Монети королів: двоє чоловіків знайшли стародавній скарб вікінгів у полі

11:56

Що робити з нарцисами після цвітіння: один неправильний крок може знищити цибулиниВідео

Реклама
11:30

Продукт масового споживання стає делікатесом - ціни різко пішли вгору

11:28

Навіщо 7 травня нагрівати воду під променями сонця: яке церковне свято

11:26

Водійські посвідчення в Україні будуть видавати з 15 років: уряд готує реформу

11:26

Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

11:20

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

11:10

Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

10:53

Коли сіяти буряк у 2026 році: після яких культур він росте найкращеВідео

10:31

Як правильно складати сумки в пологовий будинок: поради спеціаліста

10:25

Найкращі сусіди для кабачків: що посадити поруч, щоб отримати рекордний урожай

10:16

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

10:01

Китай постачає комплектуючі для "Шахедів" до РФ та Ірану: WSJ розкрив схему

09:52

"Виглядає не дуже": Андрій Джеджула наважився показати третю дружину

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

Реклама
07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти