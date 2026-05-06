"Ми не витримали": Даша Євтух терміново покинула Україну

Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", повідомила, що виїхала з України.
Відповідним фото блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Ми виїхали з України. Ми не витримали...", - написала вона на своїй сторінці.
Вона також показала фото, на якому стоїть з валізою та зі своєю донькою в колясці.
Зазначимо, раніше Даша та її чоловік Саша показували те, що залишилося від їхнього будинку після влучання туди російського шахеда. Після цього на блогерку та її чоловіка обрушилася хвиля критики з приводу того, що вони не жили в цьому будинку і нібито там залишалися орендарі.
Втім, можливо, що Даша таким чином інтригує своїх підписників і просто зібралася відпочити в теплих краях зі своєю маленькою донькою.
Про особу: Даша Євтух
Даша Євтух — учасниця 11 сезону "МайстерШеф" і зірка TikTok. Вона живе в селі та ділиться з глядачами моментами свого життя через кумедні та щирі відео. Вона одружена з учасником "МайстерШеф" і виховує доньку Феміду.
