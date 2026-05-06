Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Окупанти можуть вдарити по Україні не тільки ракетами.

Одне з українських міст-мільйонників може стати головною ціллю атаки

Після 9 травня РФ може нанести масований удар по Україні

Ворог готується застосувати не лише ракети і дрони

Загроза масованої атаки нависла над Києвом

Країна-агресорка Росія, ймовірно, готується до нанесення масованого ракетного удару по Україні у найближчі дні. Про це повідомляють моніторингові канали.

За отриманою інформацією, РФ планує бити по Україні ракетами вкінці поточного - на початку наступного тижня. Загроза масованої атаки буде особливо високою у період з 10 по 12 травня.

Чим РФ може атакувати Україну

В арсеналі росіян для масованого обстрілу, ймовірно, є балістичні ракети, ударні безпілотники, а також борти стратегічної авіації, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 та МіГ-31К.

Основною ціллю майбутньої атаки моніторингові канали називають столицю, а також Київську область.

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовіроно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.

Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.

Нагадаємо, Главред писав, що 6 травня російські військові завдали удару щонайменше двома дронами по дитячому садку в центрі Сум. На місці влучання рятувальники виявили тіло жінки.

Раніше повідомлялося, що армія РФ атакувала десятки населених пунктів Херсонщини дронами, завдавала авіаційних ударів і влаштовувала артилерійські обстріли.

Напередодні у Харкові пролунали вибухи. Перед цим у районі міста було зафіксовано дрони росіян. В результаті влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

