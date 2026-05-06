Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

Україна не буде дотримуватись умов оголошеного країною-агресоркою Росією перемир'я в період з 8 по 9 травня для святкування Дня перемоги. Про це заяивв високопоставлений український чиновник на умовах анонімності в коментарі "Kyiv Independent".
"Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися перемир'я, - ред.) заради параду", - заявив він.
У цьому контексті слід зазначити, що Росія порушила запропоноване Україною перемир’я, яке мало набути чинності в ніч із 5 на 6 травня, 1 820 разів станом на 10:00 ранку.
Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко підкреслив, що Київ дійсно прагне повного і безумовного припинення вогню, а не короткочасної паузи, метою якої є лише забезпечення проведення військового параду, після чого можуть відновитися атаки на цивільних.
Він також висловив припущення, що ініціатива перемир’я на 8–9 травня з боку Путіна продиктована бажанням уникнути репутаційних втрат через можливий зрив параду в Москві.
"Така пропозиція є ознакою слабкості та паніки з боку Путіна. Кошмар Путіна — це зривання або зіпсування військового параду, що дасть російському населенню сигнал про те, що Путін слабкий, він програє війну і не здатний гарантувати безпеку росіян", – зазначив депутат.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред