Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

Багато хто може відчути погіршення самопочуття у найближчі дні. І на це є причина.

Прогноз магнітних бур 6-9 травня

Геомагнітна активність сьогодні, 6 травня, підвищилася через прибуття коронального викиду маси. Про збурення магнітного поля Землі повідомила Британська геологічна служба.

А вже 7-8 травня через прибуття ще одного високошвидкісного потоку з невеликої корональної діри очікується магнітна буря рівня G-1. За попередніми прогнозами, вона має вщухнути до 9 травня.

Магнітні бурі 6-9 травня

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 2,7, що відповідає зеленому рівню. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C1.

Магнітна буря 6 травня

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Також серед поширених симптомів:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі

Що робити під час магнітної бурі

Щоб покращити своє самопочуття, чутливим до магнітних бур людям під час підвищеної сонячної активності слід дотримуватися декількох правил, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

