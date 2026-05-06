Нова магнітна буря атакує Україну: коли потужний шторм вщухне

Анна Косик
6 травня 2026, 15:46
Багато хто може відчути погіршення самопочуття у найближчі дні. І на це є причина.
Прогноз магнітних бур 6-9 травня / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Ви дізнаєтесь:

  • Коли почнеться шторм G-1
  • Чи буде магнітна буря довготривалою

Геомагнітна активність сьогодні, 6 травня, підвищилася через прибуття коронального викиду маси. Про збурення магнітного поля Землі повідомила Британська геологічна служба.

А вже 7-8 травня через прибуття ще одного високошвидкісного потоку з невеликої корональної діри очікується магнітна буря рівня G-1. За попередніми прогнозами, вона має вщухнути до 9 травня.

Магнітні бурі 6-9 травня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 2,7, що відповідає зеленому рівню. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C1.

Магнітна буря 6 травня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Також серед поширених симптомів:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Щоб покращити своє самопочуття, чутливим до магнітних бур людям під час підвищеної сонячної активності слід дотримуватися декількох правил, а саме:

  • Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
  • Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Чи буде Україна дотримуватись перемир'я 8-9 травня - ЗМІ розкрили деталі рішення

Зрив режиму тиші Росією: що стоїть за "перемир’ям" і чи відповість Україна 9 травня

Вікові межі мобілізації можуть розширити: названо умови та кого зачеплять зміни

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

