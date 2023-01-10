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"Робитимуть все, щоб ніхто не взяв Путіна живим": Чорновіл спрогнозував долю диктатора РФ

10 січня 2023, 01:35
На думку Тараса Чорновола, наближені російського диктатора Володимира Путіна будуть робити все, щоб ніхто не зумів захопити його в полон живим.
Путін, Чорновіл
Чорновіл спрогнозував долю диктатора РФ / Колаж фото УНІАН

В інтерв'ю Главреду політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл, якщо в Росії почнуться серйозні розбрід і хитання, то його оточення буде робити все, що диктатора Путіна не захопили живим. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Якщо Путін тоді (в момент, коли в Росії підуть протести – Главред) ще буде в здоров'ї, то з протестами будуть розбиратися досить швидко. Вистачить тільки заяв Путіна, щоб пішов ОМОН. Тому що поки Путін сприймається росіянами як "успішний цар", бунтів не буде. Але якщо почнеться серйозний двіж, необов'язково Путіна вб'ють - знайдеться багато людей, які будуть розуміти, що Путіна можна добре упакувати в Гаагу, а для себе отримати не просто вихід з-під санкцій, а й неймовірні бонуси. Але будуть і інші, для кого Путін в клітці в Гаазі означатиме Гаагу і для них. Тому його наближені будуть робити все, щоб ніхто не взяв Путіна живим. Тому що якщо Путін помре, то всю провину в РФ валитимуть на нього. Тому якщо бунти в Росії почнуться і будуть наближатися до Путіна персонально, буде прийнято консолідоване рішення про те, що його потрібно прибрати", − сказав експерт.

Війна Росії та України

Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни ISW відзначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює всі проблеми, які є зараз в Росії і окупаційної армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку намагався зайняти протягом свого правління.

Також повідомлялося, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін заговорив про можливе завершення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що в разі, якщо Росії загрожуватиме поразка у війні, вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї. За його словами, це буде точкою неповернення для РФ.

Інші новини:

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