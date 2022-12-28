"Нас може спіткати доля Ізраїлю": Жданов прогнозує продовження війни з РФ "доки існуватимуть держави"

Вихід України на кордони 1991 року може стати не остаточним завершенням війни.

Жданов прогнозує продовження війни з РФ "доки існуватимуть держави"/ 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що одним із варіантів завершення цієї війни може бути сценарій, у якому Україна опиниться в умовах, подібних до сучасного Ізраїлю. У такому разі війна продовжуватиметься, поки існуватимуть Україна і Росія.

За словами експерта, вихід України на кордони 1991 року може стати ще не остаточним завершення війни. Про це він сказав під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

"Це один із варіантів закінчення цієї війни. Вийшовши на кордони 1991 року, ми можемо закінчити активну фазу військових дій. Так, ми можемо опинитися в ситуації, в якій зараз Ізраїль. Коли ворог буде постійний. І скільки часу будуть існувати наші держави, стільки існуватиме протистояння між нами", – сказав Жданов.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс зазначає, що країна-агресорка Росія уже програла війну проти України, проте визнавати цього вона не хоче. Остаточно завершити війну могли б Сполучені Штати, якби виконали три важливі кроки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Він додав, що українська влада повністю усвідомлює, з якими саме проблемами може зіткнутися і яких результатів потрібно досягти.

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