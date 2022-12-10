Путін скидає з себе відповідальність за те, у що 'влипла' РФ: в ISW пояснили тактику диктатора

Президент країни-агресорки РФ намагається зберегти позицію, яку він намагався займати упродовж свого правління.

Путін намагаться скинути з себе відповідальність за проблеми Росії/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює усі проблеми, які є зараз у Росії та окупаційній армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших.

Президент РФ робить "цапом-відбувайлом" Міноборони Росії, намагаючись звинуватити відомство у всіх невдачах. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

"Путін, ймовірно, намагається зберегти позицію, яку він намагався займати протягом свого правління: президент усвідомлює всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності", – зазначають в ISW.

Проте спробу Путіна зняти з себе всю відповідальність можуть зірвати російські блогери. Щоб забезпечити хоч якусь підтримку війни проти України, російський диктатор сподівається на підтримку націоналістичної спільноти в РФ, кажуть аналітики.

"Путін давно назвав російське Міноборони "цапом відбувайлом" за свої невдачі, але квазіофіційна спільнота мілітарних блогерів може становити загрозу для його удаваного ігнорування проблем. Путін залишається в скрутному становищі, в якому він покладається на підтримку націоналістичної спільноти, щоб згуртувати підтримку для своєї війни в Україні", – зазначають аналітики ISW.

Раніше аналітики ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Переговори з Україною Росії потрібні для перепочинку на фронті. Але Київ та Москва далекі від такої угоди. Тому Кремль проводить інформаційну кампанію.

Нагадаємо, раніше директор країни-агресорки Росії Володимир Путін заговорив про можливе закінчення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

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