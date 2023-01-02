РФ змінила основну тактику у війні і готує новий наступ: Жданов пояснив план Путіна

Поки готується великий наступ, окупанти намагаються виснажити українців постійними атаками, для цього здійснюють обстріли вночі.

РФ змінила основну тактику у війні і готує новий наступ, зазначає Жданов/ сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін змінив тактику ведення війни проти України. Він готує мобілізованих окупантів до нового великого наступу, а тим часом через нестачу високоточних ракет намагається виснажити українців атаками дронами-камікадзе і старими ракетами.

Поки що головною метою загарбників є морально втомити суспільство. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

"Дрони літають усю ніч, а значить населення всю ніч не спить і перебуває в бомбосховищах, а вранці на роботу. Це ж величезне напруження – там бахнуло, там щось впало... А якщо з дітьми? Скільки людей так витримає? За задумом ворога, має бути якнайбільше жертв серед цивільного населення", – зазначає Жданов.

На думку експерта, тактика "виснаження", яку використовують окупанти, може стати у них основною у війні. А так як в РФ не вистачає високоточних ракет, вони битимуть по території України ракетами старого зразка і дронами-камікадзе.

Тактика на полі бою в окупантів також змінилася. Путін хоче здійснити новий великий наступ, тому готує до нього своє військо.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Жданов зазначає, що окупанти обирають найкращих із мобілізованих за станом здоров'я та рівнем підготовки, щоб кинути їх у новий наступ. Для наступальних дій формуються посилені роти по 160 осіб.

Раніше Селезньов зазначав, що ворожа армія змушена змінювати тактику на фронті через брак артилерійських снарядів. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

Нагадаємо, раніше російський політолог Іван Преображенський зазначав, що Путіна у 2023 році спіткає нова проблема. Хоч загалом росіяни продовжать мовчки підкорятися путінському режиму і смиренно переноситимуть наслідки санкцій, на главу Кремля все більше "нападатимуть" матері, дружини та інші рідні російських окупантів, які загинули на війні проти України. І він може запустити проти них репресії.

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