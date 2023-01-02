glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тут надія на наших партнерів": Жданов розповів, що Путін готує до 9 січня

2 січня 2023, 07:41
Володимир Путін готує РФ до масштабної війни до останнього росіянина, вважає військовий експерт.
Жданов, Путін
Жданов розповів, що Путін готує до 9 січня / скріншот

Президент Росії Володимир Путін готує країну до масштабної війни, в якій не рахуватиметься з жертвами.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі зазначив, що справжня часткова мобілізація йде в Росії з квітня, а повна - практично з вересня.

"Зараз вони продовжують набирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5-9 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Але для цього, я думаю, що кордони вони закриють", - сказав експерт, зазначивши, що вони можуть ввести воєнний стан.

Жданов підкреслив, що росіян "накачали" пропагандою про те, що проти них налаштований весь світ.

"Начебто вони воюють з НАТО, хоча жодного натовського солдата на території України немає. Нібито за суверенітет і незалежність Росії. Покажіть мені того, хто відібрав у неї хоч один сантиметр її землі. Навпаки, Росія повідбирала", - підкреслив Жданов.

Експерт припускає, що друга хвиля мобілізації росіян може вплинути на фронт в Україні.

"Нам важче буде перемелювати російську військову машину, коли її накачають великою кількістю особового складу. Тут надія на наших партнерів", - додав він.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що окупант Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні - може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками-поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ вивчають сценарії можливого наступу Росії на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з боку Республіки Білорусь може відбутися в кінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття ворожої атаки.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:11

Десятки "трьохсотих" та згорівша техніка: ЗСУ влаштували пекло окупантам на Запоріжжі

08:10

Виконував важке героїчне завдання: у боях за Україну загинув відомий український режисер монтажу

08:00

Путін зробив усе можливе: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 роціПогляд

07:41

"Тут надія на наших партнерів": Жданов розповів, що Путін готує до 9 січняВідео

07:28

Японія планує запросити Зеленського на саміт G7 - ЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:47

Нічна атака дронів: над Києвом збили 20 російських цілей, є потерпілийВідео

06:14

Путін 20 років приховував, що він нікчема, а українці показали це всьому світуПогляд

05:30

"Вони не хочуть цього": Подоляк розповів про найголовніший страх КремляВідео

04:40

Гороскоп на січень 2023 року для Стрільців: зміна доходу, нова професія та подарунки

Реклама
03:05

Путін завів Росію в глухий кут, країна рухається до катастрофи - експертВідео

02:04

Ксенія Мішина блиснула чуттєвими вигинами в яскравій сукні-комбінації

01:35

Як швидко заснути за 2 хвилини: військовий метод, який прожене безсоння

00:07

"Війська готуються до вирішального удару": генерал зробив прогноз про перелом у війні з РосієюВідео

01 січня, неділя
23:16

Чому Росія клянчить в України "перемовини": Подоляк назвав три цілі Москви

23:14

Шер попросила на Новий Рік про виключення для Путіна - мережа вибухнула гучними реакціями

22:33

HIMARSи прилетіли під бій курантів: ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці з сотнями окупантівФотоВідео

21:45

Україні для виходу на кордони 1991 року в 2023-му потрібні ракети дальністю 200-300 км - ПодолякВідео

21:30

У росіян з'являться нові "власники": Китай може зробити РФ своєю колонією - ДаніловВідео

21:00

Як погано буває без жінок і без фраз: рецензія на фільм "Сусідка"Відео

20:57

Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом: "Важко та спіткає жахлива біда"

Реклама
20:53

Були жалюгідними терористами і такими залишилися: Зеленський заявив, що ЗСУ збили 45 дронів РФВідео

20:44

Гороскоп для Козерогів на січень 2023: екстремальна поїздка, фінансова допомога та новий іміджВідео

20:43

РФ може піти у контрнаступ: полковник назвав єдиний напрямок, але це не БахмутВідео

20:05

Україна здатна переломити хід війни на Донбасі, але потрібні HIMARS і MLRS - ЗСУВідео

20:04

Ані Лорак заговорила українською та поскаржилася на звуки бомб, які зіпсували їй Новий РікВідео

19:58

РФ змінила тактику на фронті: "війна заради вбивств" - ПодолякВідео

19:41

Роман Цимбалюк. Перший шок 2023 рокуВідеоблоги

19:34

ЗСУ знищили базу ПВК "Вагнер" на Луганщині: що відомоПогляд

19:17

Мама без макіяжу, тато закоханий: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали сімейну ідилію біля ялинки

19:14

Якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла, треба надати їй комплексну підтримку - СтолтенбергВідео

19:12

Росія не зможе захопити Київ навіть цілою армією: Світан назвав козир УкраїниВідео

18:52

Навіщо обсмажувати макарони перед варінням: секрет, який покращить ваші страви в рази

18:14

"Конвеєр смерті": окупанти під Бахмутом хочуть оперативної паузи - ЧереватийВідео

18:07

Протести в Росії та підтримка війни проти України: Буданов дав оцінку ситуаціїВідео

17:36

"З крижаною тривогою чекали": Симоньян зізналася, що боялася удару ЗСУ на Новий рік

17:29

Росія у 2023 році підведе війська до кордонів і намагатиметься захопити Донецьку область - ГУРВідео

17:28

Україна повинна бити по об’єктах прикордонних областей РФ і Білорусі – ТукаВідео

16:58

Україну накриє похолодання з опадами: синоптик вказала датуВідео

16:57

ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року лише через 2-3 роки - ТукаВідео

16:48

У Росії залишилося ракет ще на 2 масованих удари - ГУРВідео

Реклама
16:39

Путін може отримати імунітет від судового переслідування після війни в Україні - британський юрист

16:34

"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю": Могилевська відверто розповіла про новий романВідео

15:56

Залужний готує "котел": Піонтковський розповів деталі великого контрнаступу ЗСУВідео

15:40

Катерина Бужинська показала рідкісне фото 15-річної доньки в оточенні двійнят

15:24

"Вистачить на 2-3 потужних удари": у ГУР розповіли, скільки у Росії ще є крилатих ракет

15:21

"Поки готують ракети, вдарять дронами": українців попередили про підступний план росіянВідео

14:26

"Патова ситуація, яка може тривати роками": експерт дав прогноз розвитку війни на 2023-йВідео

14:21

13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ, вдруге – у реанімації лікарні ХерсонуФотоВідео

14:17

"Поваги не було": Іво Бобул висловився про виступи Софії Ротару в РФ після 2014 рокуВідео

13:48

Окупанти обстріляли лікарню і будинки в Херсоні: є загиблі, двоє дітей пораненіФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти