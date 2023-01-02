"Тут надія на наших партнерів": Жданов розповів, що Путін готує до 9 січня

Володимир Путін готує РФ до масштабної війни до останнього росіянина, вважає військовий експерт.

Жданов розповів, що Путін готує до 9 січня / скріншот

Президент Росії Володимир Путін готує країну до масштабної війни, в якій не рахуватиметься з жертвами.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі зазначив, що справжня часткова мобілізація йде в Росії з квітня, а повна - практично з вересня.

"Зараз вони продовжують набирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5-9 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Але для цього, я думаю, що кордони вони закриють", - сказав експерт, зазначивши, що вони можуть ввести воєнний стан.

Жданов підкреслив, що росіян "накачали" пропагандою про те, що проти них налаштований весь світ.

"Начебто вони воюють з НАТО, хоча жодного натовського солдата на території України немає. Нібито за суверенітет і незалежність Росії. Покажіть мені того, хто відібрав у неї хоч один сантиметр її землі. Навпаки, Росія повідбирала", - підкреслив Жданов.

Експерт припускає, що друга хвиля мобілізації росіян може вплинути на фронт в Україні.

"Нам важче буде перемелювати російську військову машину, коли її накачають великою кількістю особового складу. Тут надія на наших партнерів", - додав він.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що окупант Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні - може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками-поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ вивчають сценарії можливого наступу Росії на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з боку Республіки Білорусь може відбутися в кінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття ворожої атаки.

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