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"США мають інструменти": експерт пояснив, за якої умови Штати можуть фізично знищити Путіна

29 грудня 2022, 00:15
Український дипломат вважає, що США дуже чітко попередили РФ про наслідки від застосування ядерної зброї.
'США мають інструменти': експерт пояснив, за якої умови Штати можуть фізично знищити Путіна
США мають інструменти та можливості, щоб усунути Путіна фізично / kremlin.ru

Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю. Таку думку висловив український дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний і повноважний посол України в США у 2020-21 роках Володимир Єльченко в ефірі "Еспресо".

За його словами, американці дуже просто й наочно пояснили кремлівським дипломатам наслідки удару по Україні. "Можливо, вони взяли клаптик паперу й намалювали, що буде з РФ, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю", - зауважив Єльченко.

"По-перше, буде фізичне знищення Путіна, на це є інструменти й можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20-30 хвилин, знищення Чорноморського флоту РФ. Всіх військових угруповань, які перебувають біля кордонів України. І наступним кроком будуть удари по всіх військових базах й стратегічних об'єктах на території РФ, включно з Москвою і Кремлем", - пояснив Єльченко.

Дипломат підкреслив, що партнери застосують виключно конвенційну зброю.

"Йдеться не про ядерну зброю, а про конвенційну. Тому, що на відміну від російських крилатих ракет "Кинджал", які на нас падають, американські крилаті ракети "Томагавк" та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 15-20 см. Все це було викладено російській стороні. Після цього, всі розмови про ядерну зброю, з боку керівництва РФ, припинилися, - зауважив Єльченко.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в цьому році.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що світові лідери пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну чіткою відповіддю у разі застосування ядерної зброї проти України. За словами генерала, Путіна вже попередили Байден, Шольц, Макрон, Ріші Сунак та Сі Цзіньпін.

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