"Кремль нервує": Україна реально може вдарити вглиб території РФ - Ягун

Кремль може психувати, але Україна отримує все більше і більше можливостей протистояти Росії та відповідати їй адекватно, підкреслив Ягун.

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Україна реально може вдарити вглиб території РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Кремль нервує, але не стільки через ракети ATACMS, скільки через те, що продовжується постачання озброєння Україні. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Як кажуть у Росії, "Україну продовжують накачувати зброєю". Так, накачують – а що робити, якщо Росія не зупиняється? Якщо у Кремлі сподіваються, що Україну кинуть напризволяще, то даремно, бо ніхто цього не робитиме. Адже зараз стоїть принципове питання про те, що Україна не повинна програти війну. Втім, не знаю, чи ухвалено рішення про те, що ми повинні її виграти. Та ми самі для себе ухвалили відповідне рішення, тож повинні перемогти", - сказав Ягун.

Як зазначив генерал-майор, Кремль може психувати, йому може це не подобатися, але Україна отримує все більше і більше можливостей протистояти Росії та відповідати їй адекватно.

"Крім того, паралельно з отриманням військової допомоги від наших союзників ми й самі працюємо. Зокрема, у нас з’являються ракети, і крок цих ракет навіть більше 1 тисячі кілометрів, заряд досягає 300 кг. Тобто ми реально можемо дістати ті об’єкти, які розташовані вглибині території Росії. Остання інформація про ракету, яка має великий заряд, може летіти на величезній висоті – до 3300 км, дуже тішить. Звісно, я розумію, що це експериментальна річ, і її потрібно допрацювати, але якщо ми її доробимо і будемо випробовувати на Росії, гіршою від цього вона не стане", - підкреслив Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, США оголосили великий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 150 мільйонів доларів. У пакет входять додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, ракети ППО AIM-9M, зенітні ракети Stinger, ракети TOW, системи Javelin тощо.

Також повідомлялося, що Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли 3D-принтер по металу і системи боротьби з дронами. Загалом сума військової допомоги складає 12 млн доларів.

Окрім того, Україна отримала потужний пакет військової допомоги від Німеччини. Він включає безпілотники і самохідні зенітки Gepard. Це офіційно підтвердили в Німеччині.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

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