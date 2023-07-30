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Буде не тільки Москва-Сіті: Маломуж розкрив, що опиниться під ударом в РФ

Яна Ставська
30 липня 2023, 11:56 оновлено 30 липня, 12:27
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Нічого у Росії вже не є захищеним. Режим Путіна показав свою слабкість.
Буде не тільки Москва-Сіті: Маломуж розкрив, що опиниться під ударом в РФ
БПЛА пробивають повітряний захист Москви / Колаж Главред. Фото: Скріншоти відео

Усі методи ударів по країні-агресору є законними, визнав в ефірі FREEDOM екс-керівник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж, коментуючи сьогоднішні вибухи в Москві. Варто уточнити, що Україна не брала на себе відповідальність за удари БПЛА.

За словами Маломужа, складається абсурдна ситуація, коли терорист скаржиться на нібито терористичні методи проти нього самого ж.

"Всі методи законні. Чомусь у Росії виробили концепцію: бити балістичними ракетами, проводити масові акції терору - це законно. А якщо ми проводимо операції проти Росії в Москві - це вже нібито незаконно. Це абсурдна ситуація. Терорист не хоче, щоб його знищували і протидіяли (йому)", - висловився генерал.

Окремо Маломуж перерахував російські об'єкти, за якими може "прилетіти" найближчим часом.

"Тому (здійснюються - ред.) чіткі удари по стратегічних об'єктах. Наголошую - щодо об'єктів, які є зараз важливими для вирішення завдань оборони. Це аеродроми, стратегічні пускові установки, нафтобази, склади БК (на окупованих територіях і на території Росії)", - сказав екс-глава СЗР.

При цьому, додав Маломуж, "бавовна" в Москві - має не стільки військовий, скільки військово-політичний характер.

"Тому що Путін неодноразово заявляв, що Москва неприступна. Що її ніяким способом не можна вразити. А тут виходить, що БПЛА завдають ударів біля міністерств, стратегічних технічних об'єктів, які забезпечують радіолокаційну боротьбу... Це знакові об'єкти", - зазначив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Генерал пояснив, що наразі використовуються методи пробивання лінії захисту, "які Москва на весь світ демонструвала, що вони не досяжні для ракет, а тут весь міф провалився. І, звичайно, це удар по Путіну і самій репутації Росії".

Вибухи в Москві

У ніч на 30 липня центр Москви - будівлю "Москва-Сіті" - атакували невідомі БПЛА, російська влада звинуватила Україну в ударі.

Відомо, що в 50-поверховій будівлі знаходиться відразу три російських міністерства - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг. Після вибуху перехожі виявили урядову документацію на вулицях.

Україна не брала на себе відповідальність за атаку. Представник ПС Юрій Ігнат лише зазначив, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

Це не перші атаки БПЛА на Москву. Зовсім недавно під удар "пташок" потрапив район, де розташована будівля Міністерства оборони РФ. А в травні 2023-го кілька дронів врізалися у дах Кремля. Тоді у Путіна звинуватили Україну в спробі вбити російського президента.

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