Дрони атакували Москву: в РФ переполох через сильні вибухи

Ранок вівторка, 30 травня, у столиці країни-агресорки Росії почався з "бавовни". З’явилася інформація про атаку безпілотниками, два дрони влучили у багатоповерхівки.
Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали. При цьому стверджується, що внаслідок обох інцидентів постраждалих немає.
Спочатку російські пабліки повідомили, що у Новій Москві дрон врізався у багатоповерховий будинок. Там прогримів вибух і є "незначні" пошкодження. Зазначається, що це трапилося близько 04:30 вівторка на вулиці Атласова.
Внаслідок влучання дрона постраждав будинок в районі 25-го поверху. Там було пошкоджено вікна на трьох поверхах і частково плита перекриття.
"Ніхто з мешканців не постраждав. Наразі оперативні служби перевіряють, що стало причиною вибуху. Пошкоджено лише обшивку будівлі, а на землі знайдено уламки. Будинок не газифікований", – писали російські Telegram-канали.
Також у пабліках оприлюднили фотографії крил, ймовірно, безпілотника, знайдених біля будинку.
Через дві години після цього росіяни заявили про атаку ще одного безпілотника – уже в Москві. Повідомлялося, що дрон врізався в одну з багатоповерхівок російської столиці, яка розташована на Профспілковій вулиці.
Зазначається, нібито розмах крил цього безпілотника був 2 метри, а удар припав у вікна квартири на 16-му поверсі. Весь під'їзд після цього був евакуйований.
Також повідомлялося, нібито був атакований і третій будинок – на Ленінському проспекті у Москві. Російські пабліки повідомляють, нібито є постраждалі, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.
У той же час про звуки вибухів повідомляли жителі підмосковного Красногорська, району Немчинівки, Одинцово і Барвіхи. Місцеві жителі зазначали, що у небі над Красногірськом теж бачили дим, а в будинках тремтіли вікна. Російські пропагандисти при цьому припустили, що це могло працювати російське ППО.
Нічна атака окупантів на Київ
У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Під уламками можуть ще перебувати люди.
Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.
Пошкодження є різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.
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