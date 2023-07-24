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Вибухи в Москві – місто атакували дрони: що відомо

Анна Ярославська
24 липня 2023, 06:48 оновлено 24 липня, 07:14
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У Міноборони РФ заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.
Вибухи в Москві
Вибухи в Москві прогриміли близько четвертої години ранку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.

Близько чотирьох годин Telegram-канал Shot повідомив про атаку БПЛА на Москву, внаслидок чого над містом були чутні звуки вибухів.

"Повідомляється про вибух на проспекті Лихачова. У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен" вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо, саме туди "влетів" БПЛА", - зазначили на каналі.

відео дня

"Вибух був дуже гучний, в рамах затряслися шибки", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованих відео, на вулиці Лихачова в бізнес-центрі після вибухів видно дим І сталося невелике загоряння. Через деякий час, поліцейські перекрили рух вулицею Лихачова.

Дивіться відео - У Москві прогриміли потужні вибухи:

У Москві прогриміли вибухи

Крім того, звук безпілотника було чути в небі над Комсомольським проспектом у Москві. Через кілька хвилин стався вибух. Уламки БПЛА розкидані по всій дорозі.

Відомо, що будинок, в якому повилітали вікна, знаходиться в одному поруч з будівлею Міноборони РФ.

Комсомольський проспект
На Комсомольському проспекті в будівлях повилітали вікна / Фото : t.me/shot_shot

Telegram-канал Mash повідомив, що в будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, вибито шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.

Видання ТАСС з посиланням на екстрені служби підтвердило, що осколки безпілотника виявлені на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

А мер Москви Собянін повідомив, що "близько 4 години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

У Міноборони РФ звинуватили Україну

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна. Місто було атаковане "двома літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів на Москву

У ніч на 30 травня Москва була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

В епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили неподалик місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресора Росії.

Ранок 21 червня також почався з вибухів недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що нову Москву та Підмосков'ї атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

Вранці 4 липня росЗМІ повідомили про атаку безпілотників. Дрони летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.

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