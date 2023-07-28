Буданов чітко і лаконічно відповів, коли буде звільнено Крим

Точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, а лише запевнив, що відбудеться це невдовзі.

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Буданов відповів, коли буде звільнено Крим / Колаж: Головред, фото: 36-а ОМБР імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Зовсім скоро Збройні сили України звільнять захоплений російськими окупантами Кримський півострів. Про це повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі ТСН.

Так, відповідаючи на запитання, коли ж українські захисники увійдуть в Крим, голова української військової розвідки коротко і чітко відповів: "Скоро". Втім, точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, а лише ще раз запевнив, що відбудеться це невдовзі.

Також глава ГУР прокоментував можливу загрозу з боку Білорусі. Він запевнив, що ця загроза є нереальною. Також Буданов зауважив, що розташування "вагнерівців" у Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України.

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Щодо посилення резервів російських окупаційних військ, то, за словами Буданова, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, - пояснив він.

Нагадаємо, раніше глава української розвідкии Кирило Буданов розповів про джерела ГУР поруч з Путіним. Українські розвідники змогли точно передбачити повномасштабний напад і перехопити дані про підтримку в РФ ватажка Вагнер Євгена Пригожина.

Також Буданов розповідав, що під час наступу на Москву Пригожин наблизився до російської ядерної бази. Він планував "підняти ставки" у своєму заколоті.

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