'Все очевидно': Подоляк відреагував на потужну 'бавовну' в Таганрозі

Подоляк наголосив, що необхідно провести незалежне розслідування, щоб зʼясувати безпосередні причини вибухів.

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Подоляк відреагував на вибухи у Таганрозі / колаж: Главред, фото: Telegram-канали, скріншот: Youtube

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що вибухи у Таганрозі, які пролунали 28 липня, стали наслідком неконтрольованих процесів через розпад систем управління у Росії.

Як пояснив Михайло Подоляк у своєму Twitter, що вибухів у Таганрозі не було б, якби Росія не розвʼязала війну проти України.

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - написав Подоляк.

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Крім того, він заявив, що необхідно провести незалежне розслідування, щоб зʼясувати безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"…", - зазначив він.

Реакція РНБО

Данілов зіронізував щодо "бавовни" в Таганрозі. Ситуація, яка склалася в місті Таганрозі (в країні-агресорі Росії) в результаті вибухів 28 липня, викликана в першу чергу непрофесійною роботою операторів комплексів ППО російської армії.

Данілов відреагував на "бавовну" у Таганрозі

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, що у Таганрозі в будинках повилітали вікна, є постраждалі. Причиною вибухів пропагандистські росЗМІ вважають, ніби то був приліт ракети чи БПЛА. Спрацювала сигналізація у машин, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

На Кубані другий день поспіль "бавовна" на НПЗ. Причиною ще одного загоряння на Ільському НПЗ на Кубані стало самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона, заявило пропагандистське видання РІА.

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". На відео з камери домофона видно яскравий спалах, після цього почалася пожежа.

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