"Вони отримали те, що хотіли": у ЗСУ оцінили удари дронів по центру Москви

Після атаки безпілотників на Москву говорити про спокій в РФ вже не доводиться, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував "бавовну" в Москві / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот

Атаку безпілотників, які влучили в комплекс будівель міжнародного ділового центру "Москва-Сіті", прокоментував речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Після атаки безпілотників на Москву говорити про спокій в російській глибинці вже не доводиться. Таку заяву він зробив в ефірі інформаційного телемарафону.

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно... тому говорити про спокій в російській глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли", — заявив Ігнат.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Вибухи в центрі Москви

Нагадаємо, Москву атакували дрони, пролунав вибух у 50-поверховій будівлі. У ніч на неділю, 30 липня, в столиці країни-агресора РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, в результаті чого пошкоджені вежі будівлі.

Раніше повідомлялося про те, що москвичі очманіли через нічну атаку дронів. За словами очевидців, в Москві вибухнули відразу кілька безпілотників.

Раніше в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.

У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.

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