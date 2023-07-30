Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі: що відомо

За даними росЗМІ, вибухи прогриміли біля комплексу "Москва-Сіті". Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.

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Вибухи в Москві пролунали в ніч на 30 липня / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

У ніч на неділю, 30 липня, в столиці країни-агресора РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.

Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух в 50-поверховій будівлі", розташованій в діловому районі "Москва-Сіті".

"Внаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - йдеться у повідомленні.

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Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, пожежі не було.

При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

Наслідки вибуху в "Москва Сіті" / Фото: Telegram

Вибух стався у 50-поверховій будівлі / Фото: Telegram

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, внаслідок чого пошкоджені вежі будівлі. За його словами, "незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах Сіті". Жертв і постраждалих немає.

Дивіться відео - Наслідки нічних вибухів у Москві:

Через вибухи в Москві" в цілях безпеки "було вирішено закрити аеропорт "Внуково" на виліт/приліт.

Пізніше прийом рейсів в аеропорту "Внуково" був відновлений. У Мережі повідомляють, що пасажири просиділи в літаках понад три години.

Атаки дронів на Москву

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.

У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.

У ніч на 30 травня Москва була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

В епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресора Росії.

Ранок 21 червня також почався з вибухів недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

Вранці 4 липня росЗМІ повідомили про атаку безпілотників. Дрони летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.

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