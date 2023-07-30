Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі: що відомо

У ніч на неділю, 30 липня, в столиці країни-агресора РФ Москві, а також в Підмосков'ї пролунали вибухи. Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.
Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух в 50-поверховій будівлі", розташованій в діловому районі "Москва-Сіті".
"Внаслідок вибуху на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 порушено скління", - йдеться у повідомленні.
Пропагандисти додають, що постраждалих нібито немає, пожежі не було.
При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, внаслідок чого пошкоджені вежі будівлі. За його словами, "незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах Сіті". Жертв і постраждалих немає.
Дивіться відео - Наслідки нічних вибухів у Москві:
Через вибухи в Москві" в цілях безпеки "було вирішено закрити аеропорт "Внуково" на виліт/приліт.
Пізніше прийом рейсів в аеропорту "Внуково" був відновлений. У Мережі повідомляють, що пасажири просиділи в літаках понад три години.
Атаки дронів на Москву
Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.
У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.
У ніч на 30 травня Москва була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.
В епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресора Росії.
Ранок 21 червня також почався з вибухів недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.
Вранці 4 липня росЗМІ повідомили про атаку безпілотників. Дрони летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.
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