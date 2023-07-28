В окупованому Донецьку пролунав вибух: був "приліт" у будівлю "МВС ДНР"

У мережі з’явилися фото наслідків удару по так званому "МВС" в окупованому місті.

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У Донецьку був "приліт" в будівлю "МВС ДНР"/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

У тимчасово окупованому Донецьку в п’ятницю, 28 липня, пролунав вибух. Було влучання у будівлю "МВС" так званої "ДНР".

Про "бавовну" в окупованому місті повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Також він оприлюднив фотографії, на яких видно дим після влучання і наслідки удару.

"В Донецьку прилетіло в будівлю "МВС ДНР", – написав Андрющенко.

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Як видно з оприлюднених у соцмережах фото, будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 27 липня на Хмельниччині гриміли вибухи. Уламки збитих ворожих ракет впали в населених пунктах Хмельницького району. Також уламки ракети впали на території приватного будинку в Старокостянтинівській громаді.

Пізніше з’явилися важливі подробиці ракетного удару по Хмельниччині. Російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Внаслідок атаки пошкоджено аеродром у Старокостянтинові.

Ввечері у п’ятницю, 28 липня, російські окупанти атакували ракетами Дніпро. Були влучання у багатоповерхівку і будівлю СБУ. Оскільки адмінбудівля була пуста, а новобудова ще незаселена, вдалося уникнути жертв. Постраждали внаслідок атаки п’ятеро людей.

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