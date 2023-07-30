По вулиці розкидані документи: в атакованій дронами вежі Москва-Сіті розташовані 3 міністерства

У цій будівлі знаходяться Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг.

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Після вибухів у "Москва-Сіті" на вулицях знаходять документацію російського міністерства / Колаж: Главред, фот: Telegram

Близько третьої години ночі 30 липня в Москві пролунали щонайменше два вибухи. У країні-агресорі РФ заявили про атаку дронів. Зокрема, вибух пролунав у 50-поверховій будівлі IQ-кварталу в бізнес-центрі "Москва-Сіті". У цій будівлі розташовані одразу три російських міністерства, а саме - Міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ, Мінекономрозвитку і Мінпромторг.

Перший БПЛА врізався в 10 поверх другої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де знаходиться Міністерство цифрового розвитку. Після вибуху документацію відомства на вулиці виявили перехожі, передає Telegram-канал ASTRA.

Другий удар безпілотника припав на нижній поверх другої будівлі в межах "Москва-Сіті".

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"У цій же вежі, за даними на 2019 рік, розміщені ще 2 російських міністерства — Мінекономрозвитку і Мінпромторг", - йдеться у повідомленні.

На вулицях Москви знаходять документи / скріншот

За даними росЗМІ, щонайменше одна людина постраждала піда час вибухів у "Москва-Сіті".

Дивіться відео - Наслідки нічних вибухів у Москві:

Зазначається, що вибухи також чули жителі Одинцово та Красногорська Московської області.

У Міноборони РФ відзвітували, що "один український БПЛА знищений у повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області".

"Ще два безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнали аварії на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Московський міжнародний діловий центр "Москва-Сіті" - діловий район в Москві на Пресненській набережній. "Москва-Сіті" включає в себе 6 хмарочосів з максимальною висотою 300 метрів і більше. Найвища будівля в Європі - вежа Федерація - розташоване в ММДЦ. Комплекс також має в своєму складі другу, третю, п'яту, шосту та сьому за висотою будівлі в Європі.

Комплекс "IQ-quarter" - комплекс з трьох висотних будівель, розташований на 11 ділянці в Москва-Сіті.

Вибухи в центрі Москви

У ніч на 30 липня Москву атакували дрони, пролунав вибух у 50-поверховій будівлі. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що була здійснена атака нібито українських безпілотників, внаслідок чого пошкоджені вежі "Москва-Сіті".

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах столиці країни-агресора РФ Москви пролунали гучні вибухи. Місто нібито було атаковане безпілотниками.

У будівлі на Комсомольському проспекті, яке знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, були вибиті шибки, а біля будівлі виявлені осколки безпілотника.

У ніч на 30 травня Москва була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

В епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ.

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