"Кілька днів": у ЗСУ зробили прогноз щодо підготовки нового обстрілу України

Російські загарбники продовжують виготовляти ракети для ударів по українській інфраструктурі.

Окупанти готують новий удар по Україні / Reuters, ДСНС України, Командування ЗСУ

Для підготовки нового масованого ракетного обстрілу українських міст російським окупаційним військам потрібно менше тижня. Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Українського радіо.

"У будь-якому випадку, це – кілька днів, аби спланувати в екстреному режимі, зокрема доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі чи підвісити ракети на літаки. Крім того, ракети потрібно виготовляти. Чимало знайдених уламків – це фактично ракети з конвеєра", - пояснив Ігнат.

За словами військового, окрім ракет радянського виробництва, Росія застосовує високоточні ракети Х-101, які було випущено влітку-восени поточного року. Тому можна говорити про те, що російські загарбники продовжують виготовляти ракети.

"Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще таких масованих ударів буде", - зауважив Ігнат.

Він також нагадав, що, за оцінкою очільника ГУР Кирила Буданова, масовані російські удари ще повторюватимуться.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 зі понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Водночас у країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

За оцінками Forbes, під час масованого обстрілу України у понеділок, 5 грудня, російські окупанти спустили на вітер близько 500 мільйонів доларів, а це невиплачені пенсії двох мільйонів росіян.

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