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НАТО посилить підтримку України і допоможе у захисті від російських атак - заява міністрів

29 листопада 2022, 21:33

Члени Альянсу також заявили, що допомагатимуть Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури та захисті її народу від ракетних атак.

НАТО посилить підтримку України і допоможе у захисті від російських атак - заява міністрів
У НАТО наголосили, що Росія несе повну відповідальність за цю війну / УНІАН

Країни НАТО продовжать посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії.

Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС країн-членів НАТО за підсумками зустрічі в Бухаресті. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

"НАТО буде продовжувати тісно координувати свої дії з відповідними зацікавленими сторонами, в тому числі міжнародними організаціями, зокрема ЄС, а також країнами-однодумцями. Спираючись на підтримку, надану раніше, ми допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити її народ і протистояти російським дезінформаційним кампаніям і брехні", - йдеться в заяві.

Міністри підкреслили, що Росія несе повну відповідальність за цю війну, грубо порушуючи міжнародне право і принципи Статуту ООН.

Члени Альянсу також заявили, що допомагатимуть Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури та захисті її народу від ракетних атак.

"Ми також залишаємося рішучими у підтримці довгострокових зусиль України на шляху післявоєнного відновлення та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, посилити довгострокову оперативну сумісність та стримувати майбутню агресію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Раніше Столтенберг також казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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