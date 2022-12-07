Лукашенко щось задумав: Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною

Причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону.

Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною / Сайт президента, Міноборони Білорусі

Білорусь, яка є найближчим соратником країни-агресорки Росії, почала переміщувати війська та техніку вздовж кордону України. Там посилаються на нібито "контртерористичну загрозу". Про це повідомляє CNN, посилаючись на білоруські видання.

Як зазначається, причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону.

"У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою", - цитує CNN повідомлення Радбезу Білорусі.

Крім того, повідомляється, що Білорусь оголосила про початок військових навчань у рамках осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової підготовки новобранців.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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