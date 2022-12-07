Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo та анонсувала поставку потужних САУ

Загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50 одиниць.

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo / pixabay, defenceredefined.com.cy

Україна продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів. Так, уряд Німеччини поставив українській армії 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50 (саме стільки раніше й обіцялося), а тягачів M1079 Oshkosh – 12.

Окрім того, німецький уряд анонсував передачу 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети і сім вантажівок.

Що відомо про САУ RCH-155 САУ RCH-155 - самохідна дистанційно керована гармата-гаубиця калібру 155, яка являє собою гармату закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. У розпорядженні САУ - ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 30 споряджених снарядів і 144 модульних метальних зарядів. САУ може управляти лише дві людини, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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