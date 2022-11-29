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"Дискусія триває": в НАТО дали зрозуміти, що питання про постачання Україні ЗРК Patriot не закрите

29 листопада 2022, 20:47

Альянс визнає прагнення України до повноцінного членства в НАТО, проте там вважають, що наразі головним пріоритетом має бути військова підтримка.

Столтенберг
Столтенберг не виключив постачання Україні комплексів Patriot / Reuters

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Про це Столтенберг заявив під час виступу перед журналістами на полях форуму в Бухаресті.

"Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз про це йде дискусія. Але це стосується й того, щоби гарантувати, що ті системи, які вже поставлені, ефективні та функціонують", - сказав генсек.

Як зазначив Столтенберг, Альянс визнає прагнення України до повноцінного членства в НАТО, проте там вважають, що наразі головним пріоритетом має бути військова підтримка.

"Нам потрібно робити більше, щоб допомогти Україні відновити зруйновану критично важливу інфраструктуру. Ми в процесі надання більшої кількості додаткових систем", - наголосив він.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Німеччини Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Йенс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

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