Нацгвардійці вправно "приземлили" ворожу ракету зі стрілецької зброї та кулеметів

Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема, для збиття ракет та дронів-камікадзе.

Бійці Нацгвардії збили крилату ракету / Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Під час російського масованого обстрілу українських міст 5 грудня бійці Нацгвардії з неймовірною майстерністю збили крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета та автоматів. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.

"Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося з крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів.

У пресслужбі додали, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема, для збиття ракет та дронів-камікадзе.

"У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", - зауважили в НГУ.

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 зі понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Водночас у країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

За оцінками Forbes, під час масованого обстрілу України у понеділок, 5 грудня, російські окупанти спустили на вітер близько 500 мільйонів доларів, а це невиплачені пенсії двох мільйонів росіян.

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