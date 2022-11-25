'Ми не відступимо': Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні пережити цю зиму

Столтенберг заявив, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг пообіцяв, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні перетворити свої збройні сили на сучасну армію за західними стандартами.

Про це Столтенберг заявив на прес-конференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті, пише The Washington Post.

"НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо. Союзники надають безпрецедентну військову підтримку, і я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну підтримку", - заявив генсек НАТО.

Як зазначив Столтенберг, члени організації з безпеки з 30 країн доставляють в Україну паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів. Він наголосив, що з наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо у зв'язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"На нашій зустрічі в Бухаресті я вимагатиму більше. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасних стандартів НАТО", - заявив Столтенберг.

Він також зауважив, що більшість воєн закінчуються переговорами. Але, за його словами, те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. "Тому найкращий спосіб збільшити шанси на мирне вирішення – підтримати Україну", - резюмував він.

Військова допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Північноатлантичному Альянсу провести саміт і запросити туди Україну. Також глава української дипломатії запропонував надати нашій державі авіацію та засоби протиповітряної оборони для збиття будь-яких російських ракет.

Так, Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ЗСУ могли перехоплювати будь-які російські ракети. Він наголосив, що сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО.

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони. Як зазначив Сунак, основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямований на захист українського цивільного населення та критичної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів.

Раніше Главред повідомляв, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони. Крім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження і засоби захисту, а також намети.

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