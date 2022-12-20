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Британські розвідники розповіли, навіщо Путіну постановочні зустрічі з генералами

20 грудня 2022, 09:47
Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за військові невдачі - британська розвідка назвала його мету.
Путін, Шойгу
Володимир Путін і Сергій Шойгу / ua.depositphotos.com і УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін на тижні, 16 грудня, нібито відвідав Об'єднаний штаб своїх окупаційних військ – щоб нагадати своїм генералам про колективну відповідальність за поразки в боях з ЗСУ. Про це співробітники британської розвідки написали на сторінці Міністерства оборони Великобританії в сервісі мікроблогів Twitter.

Як зазначається у зведенні, вони спеціально показали зустріч Путіна з низкою високопоставлених офіцерів − у тому числі з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу. Він зробив пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Головком російського угруповування військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним з тих, хто виступив з доповіддю.

За даними британської розвідки, на такій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, планував показати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

"Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростаюче суспільне невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова", − кажуть британські розвідники.

Ядерний шантаж РФ

Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення голови Кремля Володимира Путіна - "цуценята", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це абсолютно неприйнятно. Зеленський підкреслив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

За словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

Інші новини:

Володимир Путін Сергій Шойгу війна Росії та України
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