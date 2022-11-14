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Прем'єр Китаю розніс ядерні загрози Росії - Reuters

14 листопада 2022, 07:42

Китай, схоже, здивований і збентежений ходом війни Росії проти України, сказало німецьким журналістам джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

Китай, ядерна зброя РФ
Прем'єр-міністр Китаю заявив, що треба забезпечити незастосування ядерної зброї - ЗМІ / Колаж Reuters

Глава уряду КНР Лі Кецян назвав безвідповідальними погрози застосування ядерної зброї і, тим самим, дав зрозуміти, що Пекін незадоволений подібною риторикою з боку свого партнера Росії. При цьому Кецян детально висловився про політику Китаю щодо України, а у своїй промові також зробив чіткий акцент на суверенітеті.

Як повідомляє Reuters, джерело в Білому домі на умовах анонімності сказало, що прем'єр-міністр Китаю зробив таку заяву на саміті Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі.

Співрозмовник агентства зазначив, що Кецян натякнув на невдоволення Пекіна ядерною риторикою Росії. Крім того, він детально говорив про політику Китаю щодо України. Прем'єр акцентував увагу на повазі до суверенітету.

"Лі Кецян зробив чіткий акцент на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерна зброя не використовувалася так, як натякали деякі", - уточнило джерело.

Крім того, офіційний представник Штатів також додав, що незважаючи на партнерство КНР і РФ, "в Пекіні безсумнівно був певний дискомфорт з приводу того, що ми бачили в плані безрозсудної риторики і активності з боку Росії".

Також Китай, схоже, здивований тим, як розвиваються події на війні Росії проти України.

"Я думаю, також безперечно, що Китай, ймовірно, одночасно здивований і навіть дещо збентежений ходом російської війни", - підкреслив чиновник адміністрації Байдена.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявляв, що якби Китай, який дотримується формального нейтралітету у війні, підтримав би Київ, це змусило б Москву завершити бойові дії. За словами Зеленського, до моменту, коли Росія напала на Україну, у Києва була комунікація з Пекіном. Але сьогодні діалогу фактично немає.

У МЗС Китаю 27 жовтня після виступу Путіна на Валдаї, в якому він вибухнув "звинуваченнями" на адресу Заходу, випустили заяву за підсумками перемовин глави китайського зовнішньополітичного відомства Ван і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У повідомленні було сказано, що Китай підтримує Росію та її директора Путіна в реалізації Москвою стратегічних цілей і затвердження РФ в якості "великої держави" на арені світової політики. Пекін має намір продовжити співпрацю з Москвою.

Дивіться відео ТСН - у Росії обговорюють можливість застосування ядерної зброї в Україні

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