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Генерал Маломуж спрогнозував, коли в Кремлі Путіна кинуть напризволяще

18 листопада 2022, 12:14

Після певного моменту, каже Микола Маломуж, почнуться процеси, які формуватимуть новий світовий порядок, і відбудеться усунення Путіна.

Путін, Маломуж
Генерал Маломуж спрогнозував, коли в Кремлі Путіна кинуть напризволяще / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Проникнення української армії на землі півострова Крим, а також відвойовування Луганської та Донецької області стане сигналом для кремлівської верхівки залишити диктатора Володимира Путіна напризволяще.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

"Думаю, що входження ЗСУ в Крим, а також в Луганську і Донецьку області стане таким сигналом. Це буде момент, який засвідчить повну слабкість Путіна. Після цього почнуться процеси, які будуть формувати новий світовий порядок, і відбудеться усунення Путіна. Подивимося, хто в Росії візьме на себе відповідальність за формування нової влади і проявить готовність усунути Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Микола Маломуж зазначав, що ключем до деокупації Криму стане звільнення Лівобережжя Херсона і Мелітополя. Коли українські війська звільнять основні позиції і ворогові доведеться тікати, це буде переломним моментом. Повернення під контроль України Херсона є дуже важливим кроком, проте це таким ключем до Криму не стане. Українським військам потрібно рухатися далі.

Також генерал Маломуж зазначав, що після звільнення Херсона Україна отримала перспективу повернути контроль і над іншими окупованими територіями. Тільки ситуація на фронті не стане легшою для наших військ, адже ворог перекинув частину своєї армії з Херсона та Правобережжя Херсонщини на інші напрямки. Крім цього, окупанти в передчутті наступу українських військових на Лівобережжі Херсонщини та Запорізькому напрямку підтягують туди резерви і створюють укріпрайони.

Інші новини:

Володимир Путін Микола Маломуж війна Росії та України розпад Росії
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