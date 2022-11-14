Ядерна зброя і війна в Україні: Байден і Сі Цзіньпін зробили заяву після переговорів

Байден, Сі Цзіньпін / скріншот відео Twitter-акаунт Bloomberg

На Балі, 14 листопада, президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели переговори.

Президент США заявив, що не вступатиме в будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

"Я ясно дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе - і ми не збираємося вступати в будь-які переговори. В Україні немає нічого без України, це рішення (про мирні переговори – ред.) повинна прийняти Україна", - зазначив президент США, передає CNN.

Застосування ядерної зброї Росією

Лідери Китаю і США на переговорах на Балі заявили, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися в світі, і Україні.

"Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і голова Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і відзначили свою незгоду із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться в заяві Білого дому.

Звільнення Херсона

Байден також прокоментував контрнаступ ЗСУ на південному напрямку.

"Це була значуща перемога для України, і мені не залишається нічого, крім як аплодувати мужності, рішучості і дієздатності українського народу і українських військових. Я маю на увазі, вони справді були дивовижними", - додав він.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт країн Великої двадцятки розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше заявляв, що очікує приїзду глави Китаю Сі Цзіньпіна і директора Росії Володимира Путіна.

На саміті має виступити і президент України Володимир Зеленський. За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, український гарант навряд чи відправиться на Балі. Швидше за все, Зеленський озвучить свою заяву в онлайн-форматі.

Путін на Балі не поїхав. Замість нього на саміт відправився глава МЗС країни-окупанта РФ Сергій Лавров. На думку журналістів Bloomberg, Путін відмовився від поїздки, щоб уникнути конфлікту з президентом США Джо Байденом, який називав главу Кремля військовим злочинцем.

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