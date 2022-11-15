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РФ повинна буде негайно повернути Крим: Путін отримав особисте попередження від США - ЗМІ

15 листопада 2022, 11:32

Російського диктатора попередили про наслідки застосування ядерної зброї в Україні. Ескалація буде "останнім рішенням Володимира Путіна".

Володимир Путін
Володимир Путін отримав особисте попередження від США / kremlin.ru

Представники США передали російському диктатору Володимиру Путіну особисте попередження про те, що ескалація в Україні шляхом застосування ядерної зброї автоматично викреслює анексований Крим з обговорення "мирної пропозиції", і надалі негайна передача Криму Україні буде обов'язковою умовою переговорів і виходу на мирну угоду. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін провів переговори з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом. Основними темами переговорів були зниження ризиків ядерної ескалації та обмін ув'язненими. Бернс від імені керівництва США нібито застеріг керівництво Росії від реалізації загроз підвищити рівень ескалації шляхом застосування ядерної зброї на території України.

Також директор ЦРУ поінформував Наришкіна про наслідки для Росії, які неминуче настануть у разі застосування ядерної зброї проти України.

"Окремо було зазначено, що рішення про застосування ядерної зброї проти будь - якої країни, що входить в блок НАТО, буде останнім рішенням Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Генерал СЗР також пише, що результати переговорів Наришкіна з Бернсом стануть темою обговорення наради Ради безпеки РФ цього тижня.

"У Путіна сверблять руки зробити щось екстраординарне і переламати ситуацію на свою користь, але руки пов'язані. І чим далі - тим цей вузол на руках президента все тугіший", - резюмували на каналі.

Як повідомляв Главред, за даними каналу Generall SVR, Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоби спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.

Повідомлялося, що російський диктатор нібито отримав "пропозиція миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції".

15 листопада Володимир Зеленський під час свого онлайн-виступу на саміті Великої двадцятки зазначив, що Україна не піде на підписання з Росією умовного "Мінська-3". Президент також підкреслив, що війна може завершитися, якщо Росія повністю виведе свої війська з усіх територій України згідно з міжнародно визнаними кордонами станом на 1991 рік.

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