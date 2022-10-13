УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Щенята, вип'ють по 50 г горілки і погрожують ядерною зброєю": Зеленський розніс оточення Путіна

13 жовтня 2022, 16:40

Путін повинен відчути силу Європи і страх втратити свою владу в Росії, сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський Путін
Україна не буде вести перемовини з Путіним, бо не розмовляє з терористами - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Оточення глави Кремля Володимира Путіна, "цуценята", після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї, що є абсолютно неприйнятним. Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю ZDF він розповів про те, що Україна не буде вести перемовини з Росією, допоки там при владі Володимир Путін. Росіяни повинні розуміти, що українська держава ізолюється від їх агресивної країни, яка погрожує ядерною зброєю.

Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот 2DF

"Шановні громадяни Російської Федерації, у вас на чолі людина, яка говорить про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з нею розмовляти. І ви всі страждатимете через це. І ми ізолюємося від вас, бо не хочемо мати справу з терористами", - сказав Зеленський.

Також гарант додав, що Київ буде розмовляти з Москвою, коли припиняться погрози, а окупанти підуть з території України і припинять вбивства мирних людей.

За його словами, "щенята" з оточення Путіна не повинні брязкати ядерною зброєю. Це абсолютно ненормально.

"Вибачте мене, його (Путіна) оточення, його щенята - вони ж навіть не собаки - вони просто щенята. Коли кожен з них вип'є по 50 грам горілки, і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю!" Це що таке взагалі?"- зазначив Зеленський.

Також він додав, що якщо Європа покаже силу, Путін не буде говорити про застосування ядерної зброї, і відчує страх за свою владу в Росії.

"Він повинен боятися - не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Путін погрожує застосуванням ядерної зброї

Глава країни-агресорки РФ Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Путін виступав з такою риторикою 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, світ моментально відреагує на такий інцидент. На Росію чекає миттєвий крах. І Путіна вже про це попередили.

Інші новини:

ядерна зброя Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:47

Калібр летів на голови українців: бійці ЗСУ збили Іглою крилату ракету РФ

16:45

Збив 5 дронів та впав: на Вінниччині уламок ворожого безпілотника врізався у кабіну МіГ-29ФотоВідео

16:40

"Щенята, вип'ють по 50 г горілки і погрожують ядерною зброєю": Зеленський розніс оточення Путіна

16:35

Грузини організували челлендж проти СобчакВідео

16:33

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

Реклама
16:23

Найсмачніша і корисна закуска на зиму: рецепт № 1 для будь-якої господиніВідео

16:19

Путін ображено гортав папірці: Ердоган принизив диктатора РФ на офіційній зутрічіВідео

16:07

Нестерпний тягар розрухи: як поводитися під завалом будинку

16:06

"З'явиться більш потужний захисник": експерт розповів, чому Лукашенко тягне часВідео

15:58

"Збірний образ терориста": Зеленський жорстко "припечатав" ПутінаВідео

15:52

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

15:46

На Полтавщині розбилися два літаки ЗСУ: перші подробиціВідео

15:34

Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме

15:33

Революційна ситуація: у РФ заговорили про заміну Путіна - Washington PostВідео

15:31

День українського козацтва: історія та традиції культового святаВідео

15:30

Зеленський заявив про плани РФ завдати удару по ГТС України, щоб зняти санкції з ПП-2Відео

15:28

Емілі Ратаковскі здійснила камінг-аут після розлучення з чоловіком-зрадникомВідео

15:24

Принципово відмовила: Кадиров хотів, щоб Ротару заспівала для нього у Чечні

15:21

Захід не відповідатиме ядерним ударом, якщо РФ застосує таку зброю проти України – БоррельВідео

14:57

Ізраїль передає Україні власні розвіддані про іранські дрони та позиції окупантів - NYTВідео

Реклама
14:50

Як натерти буряк і не забруднитися: секрет досвідчених господинь

14:46

Режим у РФ - терористичний: ПАРЄ прийняла потужну резолюцію на підтримку УкраїниВідео

14:38

Україна вистояла: у державі відмінили віялові відключення світлаВідео

14:35

Як зберегти молодість на довгі роки: 4 діючих секрети стародавніх єгиптянок

14:30

Удар України по Білорусі можливий, якщо Захід визнає її країною-агресором, як і РФ - експертВідео

14:28

Україна припускає напад Росії з Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську областіВідео

14:15

Донька Маргарити Терехової показала висохлу через хворобу Альцгеймера актрису

14:12

Потрібно припинити кровопролиття в Україні: Ердоган жорстко поставив на місце Путіна - CNNВідео

14:08

"Золоті яйця": ціна на популярний продукт зросте ще на 10%Відео

13:37

Кремлівський диктатор передсмертно кашляє: Путін на саміті в Астані виглядав дуже хворобливо

13:32

Марафон "Єдині новини" запускає кампанію "Тепла країна", що допоможе українцям підготуватись до зими

13:25

Як утеплити дерев'яні вікна: кращі способи та порадиВідео

13:19

"Ракета, будинок обвалився": потужна "бавовна" налякала жителів БєлгородаВідео

13:14

У Путіна заявили про "ескалацію до Третьої світової війни" після вступу України до НАТОВідео

13:13

Онук Пугачової, який втік від "могилізації", залишив дружину в Росії - ЗМІ

13:00

Гороскоп на завтра 14 жовтня 2022: Овнам - фінансові труднощі, Дівам - сварка, Терезам - вигодаВідео

12:34

"Не може бути поваги до керівництва РФ": Зеленський про відмову від переговорів з МосквоюВідео

12:23

"Йтимуть до кінця": дипломат пояснив, навіщо Пригожин і Кадиров бунтують у РосіїВідео

11:59

Одружився на вагітній пасії за місяць до загибелі: ЗСУ "відкобзонили" худого рядового з ЮжноуральськаВідео

11:58

У Пентагоні спрогнозували терміни контрнаступу ЗСУ і назвали напрямкиВідео

Реклама
11:57

"Лукашенко наляканий": експерт розповів, чи готова Білорусь воювати з УкраїноюВідео

11:49

Максим Галкін отримав український талісман, який завжди носить із собоюВідео

11:34

На Херсонщині "чмобіки" вбили командира РФ, який заважав їм здатися в полон ЗСУВідео

11:22

Якщо РФ вдарить ядерними бомбами по Україні, то Франція не заступиться - Макрон

11:13

Стратили у власній оселі: "визволителі" розстріляли диригента Херсонської філармонії

10:49

Поразки російської армії в Україні наближають кінець Путіна, в Кремлі шукають переговорів - МаломужВідео

10:44

На Запоріжжі "самоліквідувався" окупант: на трасі вибухнула ворожа автівкаВідео

10:19

"Пішла воювати, щоб чоловіка не забрали": ЗСУ взяли в полон першу жінку-військовослужбовця з РФВідео

10:03

Ні їжі, ні води, злива, здалися ЗСУ: свіжі "мобіки" розповіли, як потрапили в полонВідео

09:54

До ударів по Україні причетні іранські інструктори, вони керують запуском "мопедів" - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти