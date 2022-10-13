"Щенята, вип'ють по 50 г горілки і погрожують ядерною зброєю": Зеленський розніс оточення Путіна

Україна не буде вести перемовини з Путіним, бо не розмовляє з терористами - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Оточення глави Кремля Володимира Путіна, "цуценята", після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї, що є абсолютно неприйнятним. Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю ZDF він розповів про те, що Україна не буде вести перемовини з Росією, допоки там при владі Володимир Путін. Росіяни повинні розуміти, що українська держава ізолюється від їх агресивної країни, яка погрожує ядерною зброєю.

Володимир Зеленський / скріншот 2DF

"Шановні громадяни Російської Федерації, у вас на чолі людина, яка говорить про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з нею розмовляти. І ви всі страждатимете через це. І ми ізолюємося від вас, бо не хочемо мати справу з терористами", - сказав Зеленський.

Також гарант додав, що Київ буде розмовляти з Москвою, коли припиняться погрози, а окупанти підуть з території України і припинять вбивства мирних людей.

За його словами, "щенята" з оточення Путіна не повинні брязкати ядерною зброєю. Це абсолютно ненормально.

"Вибачте мене, його (Путіна) оточення, його щенята - вони ж навіть не собаки - вони просто щенята. Коли кожен з них вип'є по 50 грам горілки, і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю!" Це що таке взагалі?"- зазначив Зеленський.

Також він додав, що якщо Європа покаже силу, Путін не буде говорити про застосування ядерної зброї, і відчує страх за свою владу в Росії.

"Він повинен боятися - не ми повинні боятися, не Європа повинна боятися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Путін погрожує застосуванням ядерної зброї

Глава країни-агресорки РФ Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Путін виступав з такою риторикою 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, світ моментально відреагує на такий інцидент. На Росію чекає миттєвий крах. І Путіна вже про це попередили.

Інші новини: