'Найбільша потреба': стало відомо на кого ставить Кремль на виборах у США - ЗМІ

Жоден із кандидатів в президенти на виборах в США в повній мірі не зможе задовольнити апетити офіційного Кремля, йдеться у матеріалі Politico.

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Чого насправді хоче Путін від виборів у США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі Politico:

Як ставляться до Трампа в Росії та чи готові підтримати його на виборах

Чому перемога Гарріс, на думку аналітиків, може бути вигідною Москві

За кого б проголосував Кремль на виборах в США

Кремль, схоже, має симпатію до можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США, хоча жоден із нинішніх кандидатів не зможе повною мірою реалізувати очікування Росії. Про це повідомляє Politico.

Вибори в США онлайн - як голосують американці

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Що думає Путін про Трампа

Зазначається, що після першої кампанії Трампа він здобув деяку підтримку в Росії, зокрема від російського диктатора Володимира Путіна, якому імпонує ставлення Трампа до нього. Професорка Ніна Хрущова, правнучка Микити Хрущова, пояснює, що Путіну особливо привабливий Трамп, який відкрито захоплюється його особистістю.

"Путін — невисока, марнославна людина. Кремлю подобається, що високий і багатий Трамп відчуває абсолютне захоплення перед Путіним. Це дає Путіну перевагу", — заявила професорка з Нью-Йорка.

Основний інтерес Кремля зосереджений на позиції Трампа щодо України. Він обіцяв закінчити війну за один день, ймовірно, пропонуючи тиск на Київ щодо територіальних поступок. Його потенційний віце-президент Джей Ді Венс також відомий своєю критикою щодо збільшення підтримки України, що може сприяти інтересам Кремля.

"Путіну відчайдушно потрібна перемога. Затяжний конфлікт, який він не в змозі виграти, не сприяє його легітимності", - сказав Аббас Галлямов, колишній кремлівський спічрайтер.

Експерти вказують, що у Трампа, однак, є й інший аспект, що насторожує Кремль. Під час свого першого президентського терміну він не завжди дотримувався обіцянок, і, зокрема, не покращив відносини з Росією, як обіцяв, а також не скасував санкції за анексію Криму та конфлікт на Сході України.

Що думає Путін про Гарріс

Президент Джо Байден, за словами Путіна на Східному економічному форумі у Владивостоці, був "нашим фаворитом, якщо так можна сказати".

Після виходу Байдена з президентських перегонів Путін з іронією заявив, що Росія "підтримає" Камалу Гарріс, як він говорив про підтримку демократичного кандидата.

"У неї такий виразний і заразливий сміх, це свідчить про те, що у неї все добре", - сказав російський диктатор, викликавши сміх аудиторії.

Ексспічрайтер Кремля Аббас Галлямов скептично відгукнувся про коментарі Путіна.

"Це традиційна операція прикриття КДБ, спрямована на користь Трампа", - сказав він.

Аналітики вважають, що перемога Гарріс могла б зберегти нинішню ситуацію, яка вигідна Москві через поступове послаблення підтримки України з боку Заходу в умовах безперервних атак Росії. Така стабільність, на думку Кремля, дозволила б йому зберегти перевагу.

Який президент США був би вигідніший Кремлю

У матеріалі йдеться, що незалежно від симпатій Кремля між двома кандидатами, російська влада, схоже, переконана у своїй вигідній позиції.

Американська розвідка та експерти з технологій звинувачують Росію у поширенні дезінформації, зокрема фальшивих відео, щоб вплинути на виборчий процес у США. Більшість такого контенту націлена на підрив табору демократів, але також спрямована на загальне ослаблення довіри до системи голосування.

Тим часом російські державні медіа зображують виборчу кампанію в США як суміш хаосу та циркового шоу, що підкреслює нестабільність політичної ситуації.

"Якби Кремль взяв участь у голосуванні, немає жодних сумнівів, що він проголосував би за хаос, поляризацію і розчарування в американській демократії. На сьогоднішній день, схоже, у нього є всі шанси на перемогу", - резюмували в Politico.

Вибори президента США 2024 - що важливо знати / Інфографіка Главред

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вибори в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США стартували президентські вибори. CNN повідомляє про перші результати в Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, де обидва кандидати в президенти США набрали по три голоси.

Ці вибори матимуть вирішальне значення для позиції США щодо підтримки України. У Росії це усвідомлюють і вже вдаються до погроз на адресу кандидатів. Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив думку, що пропозиції Трампа щодо завершення війни в Україні є банальними й не здатні зупинити російську агресію.

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що у разі перемоги Гарріс підтримка України з боку США продовжиться завдяки продовженню політики Байдена, тоді як перемога Трампа може створити нові виклики для України.

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