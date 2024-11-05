Вибори президента США: текстовий онлайн

15:59

Колаж: Главред, фото: Білий дім

Байден спостерігатиме за результатами з резиденції Білого дому - жодних справ у нього на сьогодні не заплановано

Останніми днями Байден тримав себе в тіні, пише CNN, і очікується, що і сьогодні він поводитиметься так само. Байден і перша леді Джилл Байден спостерігатимуть за результатами виборів із резиденції Білого дому разом із давніми помічниками та старшими співробітниками Білого дому, повідомив офіційний представник Білого дому. Очікується, що Байден, у якого в розкладі немає жодних публічних заходів, регулярно отримуватиме інформацію про перебіг виборів по всій країні.