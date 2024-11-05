Вибори президента США: текстовий онлайн

Байден спостерігатиме за результатами з резиденції Білого дому - жодних справ у нього на сьогодні не заплановано
Останніми днями Байден тримав себе в тіні, пише CNN, і очікується, що і сьогодні він поводитиметься так само. Байден і перша леді Джилл Байден спостерігатимуть за результатами виборів із резиденції Білого дому разом із давніми помічниками та старшими співробітниками Білого дому, повідомив офіційний представник Білого дому. Очікується, що Байден, у якого в розкладі немає жодних публічних заходів, регулярно отримуватиме інформацію про перебіг виборів по всій країні.
У 25 американських штатах уже відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента - CNN
Які штати стали хиткими (swing states) на виборах 2024 року в США
- Вісконсин
- Пенсильванія
- Мічиган
- Джорджія
- Невада
- Північна Кароліна
- Аризона
Попри опитування, рейтинги Гарріс і Трампа в цих штатах практично рівні, адже розрив менший за статистичну похибку. Саме цим штатам кандидати приділяють найбільше уваги. Невипадково Трамп використовував "сміттєвий скандал" саме у Вісконсині.
Як будуть визначати переможця?
У Сполучених Штатах особлива система голосування, яка складається з двох етапів: на першому громадяни голосують за виборників у штаті, а вже виборники голосують за президента країни.
Для перемоги на виборах кандидату потрібно отримати голоси 270 виборників із 538. Кількість виборників залежить від чисельності населення. Є штати, які від виборів до виборів змінюють свої політичні уподобання. Їх називають swing states - штати, що коливаються (хиткі штати).
Про що свідчить соціологія
Свіже опитування телеканалу NBC показало, що у Гарріс і Трампа по 49% голосів зареєстрованих виборців.
Американські журналісти вважають, що для республіканців стане вигідним сценарій, якщо на вибори прийде багато чоловіків, білих виборців і тих виборців, у яких немає вищої освіти. Тоді Трамп випередить Гарріс на 2% - 50% проти 48%.
Але якщо трохи збільшиться явка жінок, білих виборців і виборців інших національностей, уже Гарріс випередить Трампа на 3% - 50% проти 47%.
Напередодні для голосування кандидати йшли ніс в ніс - за Гарріс 48,2, за Трампа - 47,5. При цьому, зростаюча динаміка у Трампа.
Ми починаємо наш онлайн про вибори президента США. Вище порівняльна інфографіка про кандидатів.
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