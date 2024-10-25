Погроза Трампа вдарити по Москві: Путін відреагував на заяву

Путін вирішив зробити вигляд, що такої заяви взагалі не було.

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Такої розмови з Трампом не пригадаю - Путін / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Ключові тези Путіна:

Глава Кремля не пам'ятає погроз Трампа

Росії погрожувати безглуздо

Путін "похвалив" Трампа за бажання закінчити війну швидко

Глава Кремля Володимир Путін "не пам'ятає" погрози Дональда Трампа, який під час свого перебування в Білому домі на посаді президента заявив, що вдарить по Москві, якщо Путін вторгнеться до України.

Під час пресконференції за підсумками БРІКС Путін сказав про те, що не може пригадати такої розмови з Трампом, а погрожувати агресорці Росії, мовляв, безглуздо.

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"Чи можна погрожувати (Росії)? Погрожувати можна кому завгодно, але Росії погрожувати безглуздо, тому що нас це лише підбадьорює. Але я такої розмови з Трампом не пригадаю", - додав Путін.

При цьому кремлівський керівник вирішив "похвалити" Трампа, який раніше заявив про готовність "зробити все" для завершення війни РФ проти України.

"Мені здається, що він говорив це щиро", - підкреслив Володимир Путін.

Що таке БРІКС БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) - об'єднання дев'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії, засноване в червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму. З 2009 року глави держав БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Крім самітів, зустрічі відбуваються на рівні глав МЗС, міністрів фінансів та інших. Здебільшого двосторонні відносини між країнами БРІКС будують на засадах невтручання, рівності та взаємної вигоди. На початку 2024 року до БРІКС приєдналися нові країни, після цього об'єднання часто стали називати БРІКС+.

Коротко про президентські вибори у США / Інфографіка: Главред

Можливе президентство Трампа - чого чекати:

Росія сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни, написали в The Wall Street Journal. Американський полковник у відставці Джон Нагл вважає, що Трамп спробує швидко добитися мирної угоди між Україною та РФ. Утім, Путін дав зрозуміти: йому потрібна капітуляція Києва.

У разі президентства Трамп ухвалить низку рішень, які невигідні Росії, сказав Главреду політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, Трамп може стати більш рішучим президентом, ніж Гарріс.

Президент Володимир Зеленський оцінив перспективи президентства Трампа і Гарріс для війни в Україні. На думку глави держави, обидва кандидати не чекатимуть січня і почнуть ухвалювати рішення ще до своєї офіційної інавгурації.

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