Якщо спробує зупинити війну: в РФ істерично погрожують Трампу долею Кеннеді

На тлі виборів в США у Росії помітно хвилюються і видають абсурдні заяви в сторону кандидатів у президенти.

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План Трампа щодо закінчення війни в Україні Медведєв не сприймає всерйоз / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Медведєв вважає, що Трамп не зможе закінчити війну

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Вибори в США начебто не змінять нічого для Росії

Президентські вибори у США вже на носі і їхнє проведення матиме історичне значення для позиції Штатів у питанні підтримки України. Це розуміють і в країні-агресорці Росії, тож кидаються з погрозами на кандидатів у президенти.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що пропозиції Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні є банальними і він неспроможний припинити агресію РФ.

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Більше того, Медведєв вирішив пригрозити Трампу, якщо той намагатиметься реалізувати свій план із закінчення війни, долею 35-о президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, якого вбили смертельним пострілом.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

"Війну йому не зупинити. Ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, то може стати новим JFK", - написав він.

Заступник голови Радбезу додав, що у Росії немає завищених очікувань щодо виборів у США і нібито вони нічого не змінять для країни-агресора.

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Заяви Трампа щодо закінчення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, якщо переможе на виборах, може запропонувати план урегулювання війни в Україні. За словами помічників Дональда Трампа, кандидат у президенти діятиме з "приголомшливою швидкістю", щоб завершити війни в Україні та на Близькому Сході.

Напередодні стало відомо, що за планом кандидата від республіканців, у випадку перемоги Трампа на президентських виборах у Штатах угода про закінчення війни в Україні буде підписана ще до інавгурації, яка запланована на січень 2025 року.

Раніше Главред повідомляв, що сам Дональд Трамп заявив, нібито хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів. Якщо він відмовиться - протягом 12 місяців після вступу на посаду США знизять ціни на енергоносії вдвічі, чи більше.

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